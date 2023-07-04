Сальдо сообщил об окончании восстановления Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском округе окончены восстановительные работы. По его словам, вода в городе полностью сошла после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Сальдо добавил, что шесть населенных пунктов в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично затопленными. В них затоплены 8 тыс. жилых домов. «Основные усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи»,— написал он в своем Telegram-канале.

Каховская ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ, также эвакуировали почти 8,3 тыс. человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы на прошлой неделе сообщал, что на подконтрольной России территории Херсонской области остаются подтоплеными шесть населенных пунктов.

15 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо писал, что в районе Новой Каховки рядом с водохранилищем уровень держится на отметке пять метров. 18 июня он говорил, что уровень воды в водохранилище упал «более чем на четыре метра». Средняя глубина водохранилища составляет 8,4 м, наибольшая — 24 м.

Что происходит на 496-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».