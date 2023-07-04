Новую газозаправочную станцию построят в Невском районе Петербурга

Власти Санкт-Петербурга одобрили предоставление земельного участка под строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на Караваевской улице в Невском районе города. Участок будет предоставлен целевым образом в аренду на инвестиционных условиях компании ООО «Газпром газомоторное топливо», сообщили в пресс-службе Смольного.

Как уточнили в администрации Петербурга, в общей сложности в ближайшее время в городе планируется построить 25 станций, 18 из них уже работают. Ранее «Ъ-СПб» писал, что новые газозаправочные станции предполагается построить в трех районах Петербурга.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Сеть заправок наполняют газом».

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