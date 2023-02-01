Сеть заправок наполняют газом

ООО «Газпром газомоторное топливо» в 2023 году откроет три новые газовые заправки в Невском, Курортном и Приморском районах. По мнению экспертов, газозаправочные станции для автомобилей сейчас устанавливаются для оценки потребительского спроса. В будущем они могут оказаться востребованы только для общественного и коммерческого транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов газозаправочные станции для автомобилей сейчас устанавливаются для оценки потребительского спроса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По мнению экспертов газозаправочные станции для автомобилей сейчас устанавливаются для оценки потребительского спроса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства стало известно о строительстве трех новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Проекты планировки и межевания территорий для строительства газовых автозаправок утверждены в Невском, Курортном и Приморском районах. Так, станции появятся: на участке, ограниченном улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги в Невском районе; на участке, ограниченном продолжением Каугиевской улицы, перспективными магистралями № 1 и № 2 и Левашовским шоссе в Курортном районе; в квартале между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова в Приморском районе.

В пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга подчеркнули, что в рамках стратегического инвестиционного проекта в городе строится сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

«По данному проекту инвестором ООО "Газпром газомоторное топливо" запланировано строительство 25 АГНКС на земельных участках, находящихся как в городской, так и в частной собственности. Планируемый объем инвестиций в проект составляет порядка 5 млрд рублей. По нашей информации, в рамках проекта с 2016 по 2022 год введены в эксплуатацию 14 АГНКС»,— сообщили в ведомстве.

В городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга сообщили, что в городе на сегодняшний день действуют 17 объектов заправки транспортных средств природным газом, из них 15 АГНКС (в том числе 14 заправок принадлежат ООО «Газпром газомоторное топливо», одна — ООО «Бетон») и две заправки сжиженным природным газом (ПАО «НОВАТЭК» и АО «Криогаз»). В конце 2022 года построена газовая заправка в поселке Левашово. Редакция обратилась с запросом к ООО «Газпром газомоторное топливо», однако на момент выхода материала ответа от компании не последовало.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в 2023–2025 годах планируется ввод в эксплуатацию 11 газовых заправок, из них восемь — компримированным (сжатым) природным газом (инвестор — ООО «Газпром газомоторное топливо»), три — сжиженным природным газом (инвестор — ООО «Криогаз»).

Эксперты отмечают, что с развитием инфраструктурной сети для заправки автомобилей газом город сильно опоздал. Автоэксперт Михаил Ракитский сообщил, что автомобили на газу никогда не были массовым продуктом. Сейчас ситуация усугубляется повышением цены на газ. Чтобы ездить на таком автомобиле, необходимо установить газобаллонное оборудование (ГБО) и зарегистрировать его в ГИБДД, так как это является изменением конструкции транспортного средства, пояснил эксперт. Стоимость ГБО сейчас начинается от 100 тыс. рублей.

«Раньше цена на газ была в районе 6–8 рублей, и перевод автомобиля был оправдан экономией. А сейчас цена на газ составляет в среднем по Петербургу 22 рубля за кубометр. И в таких условиях экономить не получается,— объяснил господин Ракитский.— Город со своими планами опоздал лет на десять. Есть тенденция, что сейчас от личного транспорта на газе люди массово отказываются, но растет количество автобусов, которые заправляют метаном. Поэтому городские заправки скорее больше ориентированы на общественный транспорт, так как в скором времени единственными их потребителями будут именно автобусы».

Руководитель общественного движение «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев уточнил, что АГНКС в городе могут устанавливать в рамках тестирования: чтобы изучить покупательский спрос, понять, как много людей будут ими пользоваться. Создание инфраструктуры в данном случае больше востребовано у пассажирских и грузовых перевозчиков, отметил эксперт.

«Сейчас заправка автомобиля метаном непопулярна как раз из-за отсутствия инфраструктуры. Водителям приходится возить с собой мобильное газобаллонное оборудование, которое обходится дороже, чем заправка на городских станциях. Также стоит учитывать рост стоимости газа из-за начала СВО. Если цена продолжит расти, заправками будут пользоваться только автобусы»,— уверен господин Канаев.

Екатерина Рязанова