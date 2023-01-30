В трех районах Петербурга построят новые газовые автозаправки

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проекты планировки и межевания для трех новых газозаправочных станций для авто. Их возведут в Невском, Курортном и Приморском районах, сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительство будет проводиться в рамках совместного с «Газпромом» проекта по развитию рынка газомоторного топлива. Первая станция появится в Невском районе, на участке между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги.

Стоит отметить, что речь идет о заправках не со сжиженным природным газом (СПГ), а с компримированным (сжатым) (КПГ). Таких заправок в городе в настоящее время 17, 15 из них принадлежат ООО «Газпром газомоторное топливо».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте