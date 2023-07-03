При восстановлении Шебекина белгородские власти следят «за передвижениями на той стороне границы»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители города Шебекино, серьезно пострадавшего при обстрелах со стороны Украины в конце мая, постепенно возвращаются в свои дома. По словам главы региона, для нормальной жизнедеятельности есть электричество, вода, канализация, работают магазины и больница. «Мы внимательны, смотрим за передвижениями на той стороне границы, но город нужно возвращать к нормальной жизни»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

По его данным, на 3 июля в Шебекино полностью восстановлено 72 жилых дома, среди них три многоквартирных. «В первую очередь, идет восстановление кровли и окон. Дом принимают сами жильцы,- напомнил губернатор. - Не все дома подлежат восстановлению. Одно здание уже полностью снесли, на его месте будем строить новое. В результате повторной экспертизы по дому на улице Железнодорожная, 2 также принято решение о сносе. Изначально было решение разбирать только половину дома. Но позже выяснилось, что пожар охватил подвальное помещение всего дома, была очень сильно повреждена металлоконструкция первого этажа. Конечно, никто не собирается рисковать жизнью людей, поэтому этот дом будем сносить и строить новый».

Как уточнил Вячеслав Гладков, власти еще ждут заключение специалистов по двум многоквартирным домам: один двухэтажный, второй - трехэтажный.

Владимир Зоркий