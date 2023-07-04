Минобороны: уничтожено пять украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Минобороны России сообщило, что сегодня утром, 4 июля, была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» объектов на территории Московской области и Новой Москвы. Как сообщили в министерстве, четыре БПЛА было уничтожено средствами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории Одинцовского района Московской области.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала атаку БПЛА актом терроризма и обвинила в нем Киев. «Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Сегодня утром СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о четырех сбитых беспилотниках в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил атаку, но не уточнил, сколько беспилотников было сбито.

Сегодня утром в Росавиации сообщили о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что шесть рейсов переведена из Внуково в другие аэропорты. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще 31 рейс был задержан, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». «РИА Новости» писали, что два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково.

Олеся Павленко