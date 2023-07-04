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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково возобновил работу с 8:00, сообщили в Росавиации. В аэропорту вводили временные ограничения на вылет и прибытие самолетов по техническим причинам с 5:10 до 8:00.

О снятии ограничений в аэропорту также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее в Росавиации сообщали, что с 5:10 до 8:00 во Внуково по техническим причинам действовали временные ограничение на вылет и прибытие самолетов. В ведомстве также сообщали, что шесть рейсов были переведены в другие аэропорты. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще 30 рейсов, прилетающие и улетающие из Внуково, были задержаны, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Ранее СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. По данным «РИА Новости», два беспилотника, которые сбили в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.

Олеся Павленко

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