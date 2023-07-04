ТАСС: в Новой Москве сбили четыре беспилотника самолетного типа

В Новой Москве сбили не два, а четыре беспилотника самолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. БПЛА направлялись в сторону Москвы. Из-за обломков одного из них начался пожар в хозяйственной постройке. Пострадавших нет.

«Всего силами ПВО и РЭБ отражены атаки четырех беспилотных летательных аппаратов в трех поселках в Новой Москве. От упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет»,— сказал собеседник агентства.

Позже ТАСС сообщил, что пожар потушен. Площадь возгорания составила 35 кв. м. В свою очередь, пресс-служба МЧС сообщила, что пожар «носит бытовой характер» и не связан с падением обломков.

Ранее сегодня, 4 июля, СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку, но не уточнял, сколько именно беспилотников было сбито. По его словам, они принадлежали Украине.

«РИА Новости» писали, что два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково. В Росавиации сообщали о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково сегодня утром. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что из Внуково в другие аэропорты переведено шесть рейсов. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще 33 рейса было задержано, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Олеся Павленко