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Коммерсантъ FM
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Отчасти серверы

Российские производители просят ограничить параллельный импорт

Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники обсуждают новые механизмы ограничения ее параллельного импорта. Одно из предложений — запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных, не ограничивая импорт их составляющих: плат, процессоров и т. д. Так компании надеются, с одной стороны, сохранить поставщиков, а с другой — получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства. Однако потребители уверены, что техника высокого уровня в РФ все равно выпускаться не будет и в отношении нее схема в конечном итоге сведется к «переклейке шильдиков».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” в российском производителе электроники, Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники. По его словам, АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в нее входит Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) предложила министерству при запрете параллельного импорта всех собранных серверов и систем хранения данных (СХД) не ограничивать ввоз компонентов для них: плат, жестких дисков, процессоров и т. д.

Участники рынка пытаются стимулировать спрос корпоративных заказчиков на собираемую в РФ технику, добавляет другой собеседник “Ъ”: «Основной рынок для отечественной техники — госзаказ. Корпоративные потребители по привычке закупают западные устройства. Эту ситуацию сейчас пытаются изменить». В начале июня стало известно, что Минпромторг обсуждает идею ограничить ввоз серверов и СХД более 20 иностранных брендов, включая Acer, IBM, Dell (см. “Ъ” от 2 июня).

Управляющий партнер F+ tech Алексей Мельников сообщил, что компания участвует в этой инициативе: «Добавленная стоимость должна появляться внутри страны. В текущих обстоятельствах даже сборка в России — уже плюс, так как это новые рабочие места, предприятия, станки». По его словам, такой подход создаст гарантии инвестиций российских компаний в собственные производства: «Аналогичные меры можно принять и в отношении других устройств: смартфонов, ноутбуков и т. д.».

Обращение АНО ВТ поступило и находится на рассмотрении, подтвердили в Минпромторге: «Решение об исключении серверов и СХД из перечня товаров для параллельного импорта может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных цифрами производства аналогичных отечественных товаров. Конкретных цифр и обоснований в обращении АНО ВТ представлено не было». В Минцифры “Ъ” сообщили, что, если от отрасли поступит такое предложение, в министерстве «рассмотрят его целесообразность».

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с данными таможенной статистики, по итогам 2022 года поставки серверов и СХД в РФ упали в деньгах более чем на 15%, до $6,6 млрд, а в штуках — на 24%, до 41 млн устройств. Лидирует в импорте техника китайских брендов.

Крупные потребители действительно предпочитают закупать зарубежную технику — например, «Сбер» намерен потратить $158 млн на серверы и СХД Huawei, Dell и NetApp (см. “Ъ” от 26 июня). «Корпоративные заказчики стремятся до последнего работать с оборудованием, на котором исторически выстроили свою IT-инфраструктуру. Логично, что в ответ на это российские вендоры пытаются ускорить расширение своего присутствия в сегменте»,— говорит руководитель направления IT-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов.

Господин Зотов уточняет, что если «со стандартным серверным оборудованием ситуация в целом понятна» и на рынке представлено достаточное количество аналогов, то с СХД «все сложнее»: техника российских производителей не может удовлетворить запросы заказчиков, которые отдают предпочтение китайским вендорам, например Huawei и Maipu, или СХД из недружественных стран.

В случае запрета параллельного импорта российские производители «все равно не смогут выпускать четырехпроцессорные серверы и функциональные скоростные СХД с выполнением требований реестра российской радиоэлектроники», уверен управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак: «Вендоры просто займутся переклейкой наклеек, то есть, по сути, будут ввозить функциональные скоростные СХД как запчасти, собирать и продавать под своим брендом». Ограничения, по его словам, обоснованны, только если «будут носить точечный характер» и введены в отношении оборудования, имеющего «не менее четырех аналогов».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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