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Коммерсантъ FM
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Серверы про запас

Бизнес запасается иностранным оборудованием

Сбербанк направил поставщикам электроники и интеграторам запросы на закупку серверов и систем хранения данных (СХД) китайских и американских производителей на общую сумму более чем $158 млн. Один из крупнейших российских IT-интеграторов — Softline, в свою очередь, задекларировал ввоз в страну крупных партий такого оборудования. На фоне возможного ограничения параллельного импорта зарубежной вычислительной техники российские компании начинают формировать складские запасы, считают участники рынка: аналогичные отечественные решения все еще не подходят бизнесу по качеству и функционалу.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с адресным запросом котировок Сбербанка на закупку IT-оборудования на общую сумму $40,5 млн от 25 мая. Банк объявил семь лотов на закупку 2,6 тыс. серверов. В запросе говорится, что итоги торгов будут подведены 31 августа. Источник “Ъ”, принимающий участие в конкурсе, говорит, что уже поступило более двадцати заявок о выполнении заказа. В Сбербанке не ответили “Ъ”.

Собеседник “Ъ” среди китайских поставщиков оборудования добавил, что Сбербанк за последние несколько месяцев объявлял еще о двух тендерах на закупку продукции конкретных производителей — серверов Huawei на общую сумму $80 млн и СХД американских Dell или NetApp на $38 млн: «Возможно, такой объем оборудования банку необходим для ввода цифрового рубля». Другой собеседник “Ъ” на рынке электроники подтвердил, что получал запросы от Сбербанка.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалюты, его эмитирует ЦБ, резервами которого он и обеспечен. ЦБ анонсировал пилотный проект цифрового рубля еще в январе 2022 года. Тогда для тестирования были выбраны 15 коммерческих банков, к концу марта 2023 года восемь из них завершили тестирование таких переводов между физлицами. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет к 2030 году.

По словам источника в одном из крупных вендоров серверов, до начала военных действий на Украине Сбербанк в основном использовал оборудование Dell, Huawei и NetApp: «Вся инфраструктура банка работает на программах и логике техники этих производителей, переделывать все под отечественные решения дорого и долго».

Основатель дата-центра Oxygen Павел Кулаков отмечает, что банк может обновлять парк оборудования: «То, что закупалось до начала военной операции на Украине, уже устаревает. Продуктивные и критичные банковские сервисы всегда работают на железе не старше двух-трех лет».

С этим не согласен председатель Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич: «Названные суммы достаточно небольшие для такой компании, как Сбербанк, то есть вряд ли речь идет о масштабном обновлении». По его мнению, банк пытается «протестировать поведение производителей оборудования».

Сегодня, поясняет гендиректор российского хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин, используя иностранное оборудование, «сложно быть уверенным, что завтра его производитель будет выполнять свои гарантийные обязательства, а значит, невозможным станет и масштабирование IT-систем».

Задачей банка может быть и обеспечение складских запасов, поскольку сейчас правительство РФ рассматривает блокировку параллельного импорта зарубежной вычислительной техники (см. “Ъ” от 2 июня), уточняет Павел Кулаков: «Российские аналоги серверов и СХД не всегда подходят для обработки критической информации, по ряду параметров они пока еще уступают иностранным». По его оценке, финтех, ритейл и онлайн-торговля продолжают нуждаться в высокопроизводительных СХД, «поэтому стоит ожидать подобных тендеров и от других компаний».

“Ъ” обнаружил в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, что за последние несколько месяцев крупный IT-интегратор Softline (там на запрос не ответили) задекларировал несколько десятков позиций по оборудованию Huawei, XFusion, Hewlett Packard Enterprise и других.

Тимофей Корнев

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