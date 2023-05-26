Электроника притормозила на бесплатной стоянке

Из-за возросшего спроса на печатные платы для автоэлектроники, медицинской техники, компьютеров и серверов контрактные производители таких изделий начали расширять свое производство и инвестируют в это десятки миллионов долларов. Многим также приходится замещать европейское и американское оборудование для производства печатных плат азиатскими аналогами. Сейчас, объясняют участники рынка, очередь на производство электроники на контрактных мощностях растянулась на месяцы, а его стоимость увеличилась на 20%.

Большинство российских контрактных производств электроники начали увеличивать мощности внутри страны, рассказал “Ъ” руководитель комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгий Левин: «Дело в том, что российские вендоры конечного оборудования (компьютеров, серверов и т. д.) после ухода зарубежных конкурентов решили оперативно занять освободившиеся ниши, очереди на контрактное производство растянулись на несколько месяцев, поэтому организациям приходится вкладывать средства в расширение». Из-за дефицита производственных мощностей многие российские вендоры оборудования уже начали сотрудничать с контрактными производителями в Китае, Вьетнаме, Индии (см. “Ъ” от 22 мая).

Стоимость контрактного производства в РФ увеличилась за год примерно на 20%, говорит господин Левин: «Сказалось подорожание полупроводников, рост цен на производственное оборудование у дистрибуторов, а также увеличение зарплат сотрудников». По оценке собеседника “Ъ” среди контрактных производителей электроники, себестоимость производства по этим причинам увеличилась на 50%.

Опрошенные “Ъ” производители подтверждают намерения расширять производство. Так, по словам гендиректора «Резонита» Андрея Кучерявого, сейчас все контрактные производства перегружены, причем приходится замещать европейское и американское оборудование для производства печатных плат азиатскими аналогами, в результате «объем инвестиций компании "Резонит" в оборудование для контрактного производства в 2023–2024 годах составит около $10 млн». Вице-президент «Промэлектроники» (занимается установкой компонентов на печатные платы) Денис Коршунов также сообщил о росте спроса на услугу по контрактному производству электронных изделий: «Если поток заказов сохранится или увеличится, будем покупать еще одну производственную линию».

Мощности расширяют и такие производители, как «Пантес», «Резонит», «Старлайн» и «А-Контракт», говорит Андрей Кучерявый: «Основные инвестиции в расширение мощностей по монтажу и сборке идут от конечных производителей электроники, которые специализируются на интеллектуальных счетчиках, системах хранения данных (СХД), беспилотниках и т. д.». Кроме того, добавляет господин Кучерявый, определен курс на локализацию в сегменте компьютеров, измерительной техники, медицинской и автомобильной электроники. В «Старлайн», «А-Контракте» и «Пантес» не ответили “Ъ”.

По данным из презентации «Развитие систем требований к локализации автоэлектроники» от АНО «Консорциум "Автокомпоненты и телематика"» (есть у “Ъ”), к 2030 году емкость рынка электронных блоков управления (ЭБУ, устройство для контроля и регулирования работы систем автомобиля) в России вырастет более чем в два раза — до 450 млрд руб., а доля ЭБУ, произведенных в России, составит 58%. По итогам 2022 года эти показатели равны 180 млрд руб. и 25% соответственно. В связи с этим, следует из презентации АНО, спрос на российские печатные платы вырастет с 3,7 млн кв. дм в год в 2022 году до 10–12 млн кв. дм в год в 2030 году.

Около половины всех российских производителей электроники используют контрактные производства, при этом компаниям, предоставляющим такие услуги, осложнен доступ к различным инструментам поддержки, таким как субсидии и гранты от Минпромторга, отмечает Георгий Левин. В Минпромторге “Ъ” заявили: «Предлагается расширение перечня электронной продукции, для производителей которой будут применяться пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций и пониженные тарифы страховых взносов. Однако планирующиеся льготы направлены именно на производство продукции, к тому же предприятия радиоэлектронной промышленности—контрактные производители работают по нескольким классификаторам, уже имеющимся в утвержденных перечнях».

Тимофей Корнев