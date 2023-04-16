Бизнес ввязался в «военные игры» с Тайванем

Эскалация напряженности между Китаем и Тайванем беспокоит не только правительства стран, но и глобальный технологический сектор. Тайвань является главным поставщиком современных микрочипов. А потому военный конфликт может парализовать всю IT-индустрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung, File / AP Фото: Kin Cheung, File / AP

Британская телекоммуникационная компания BT (бывшая British Telecom) провела «военные игры» вскоре после того, как в августе прошлого года тогдашняя спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Как пишет Financial Times, руководство компании пыталось понять с помощью компьютерной симуляции, как ей придется действовать в случае военного конфликта между Китаем и Тайванем.

Прибытие американской делегации на остров, который Китай считает своей территорией, привело к серьезному обострению отношений между Пекином и Вашингтоном. В качестве ответа Китай буквально тут же начал масштабные военные учения вокруг острова. С тех пор ситуация только накаляется, а в начале апреля этого года Народно-освободительная армия Китая проводила учения, подразумевающие уже полную блокаду Тайваня.

Технологические компании крайне обеспокоены ситуацией вокруг острова. Ведь на Тайване производится около 90% самых передовых микрочипов и примерно 60% — более распространенных.

При этом ключевым их поставщиком для мировых производителей всевозможной техники является TSMC. И любой военный конфликт вокруг острова, чем бы он ни завершился, будет означать остановку поставок с него микрочипов.

При этом, по оценкам исследовательской компании Rhodium Group, конфликт на Тайване «подвергнет риску экономическую деятельность на сумму более $2 трлн даже без учета последствий международных санкций или военного ответа».

Как рассказал FT Йохан Готт, один из основателей консалтинговой компании Prism, помогавшей BT с оценкой влияния военного конфликта на цепочки поставок компании, аналогичные симуляции нередко заказывают правительства стран и министерства обороны. Однако в последнее время к таким проверкам все чаще стали прибегать и корпорации.

В самой BT отметили, что подобные симуляции — неотъемлемая часть бизнеса. «Как и многие компании, мы регулярно проводим симуляции, чтобы протестировать наш бизнес по целому ряду сценариев в рамках нашего управления рисками и планирования»,— заявили в компании.

Кирилл Сарханянц