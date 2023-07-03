FT: Apple в разы снизила целевой объем выпуска Vision Pro

Гарнитура дополненной реальности Vision Pro оказалась слишком технологичной и сложной в производстве, из-за чего Apple отказалась от собственных изначальных целей по объему выпуска устройства. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, компании пришлось отложить на время и планы по выпуску более дешевой версии AR-гарнитуры.

По данным издания, на стадии подготовки Vision Pro к релизу Apple рассчитывала произвести 1 млн устройств за первые 12 месяцев. Однако два источника, близких к Apple и ее китайскому поставщику Luxshare, сообщают, что сейчас компания ставит себе цель выпустить менее 400 тыс. устройств за первый год. Luxshare — единственный на данный момент сборщик Vision Pro. При этом две другие китайские компании, которые поставляют часть компонентов для гарнитуры, заявили FT, что их Apple попросила подготовить достаточное количество компонентов для выпуска всего 130–150 тыс. Vision Pro за первый год.

Apple представила Vision Pro 5 июня, спустя семь лет разработок. Первая в истории компании гарнитура дополненной реальности оказалась дороже, чем предполагалось изначально ($3,5 тыс.), а поступит в продажу она лишь в начале 2024 года.

Как отмечают источники FT, получившийся продукт оказался слишком сложным и дорогим с точки зрения производства. Новинка работает на двух чипах Apple — M2 и R1, а также оснащена 12 камерами, 5 датчиками и 6 микрофонами. Гарнитура имеет пару дисплеев micro-OLED размером с почтовую марку каждый. Заявлено, что разрешение изображения превышает 4K. Именно эти дисплеи — самая сложная с точки зрения производства и самая дорогая часть гарнитуры. По данным источников газеты, для прототипа, продемонстрированного во время презентации устройства, дисплеи создавали Sony и TSMC. Однако те отказались подтверждать свое участие в проекте Apple. Кто будет массовым поставщиком microOLED-дисплеев — неизвестно. Но, по данным источников, пока в Apple недовольны количеством брака, допускаемого поставщиками дисплеев при производстве.

Параллельно Apple работает с Samsung и LG над вторым поколением гарнитуры, которая должна стать более дешевой версией Vision Pro. В качестве способов сделать устройство более доступным поставщики предлагали американской компании заменить microOLED-дисплеи на менее продвинутые miniLED. Однако, как утверждают источники, в Apple не готовы отказываться от использования изначальной технологии, и ни один из поставщиков пока не удовлетворил требования американской компании.

Кирилл Сарханянц