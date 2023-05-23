iPhone теряет ценность

В российских магазинах распродажа iPhone — в среднем цены на смартфоны в крупных сетях снизились на 6%, а некоторые модели можно купить со скидкой почти в 20%. Так, например, в интернет-магазине МТС iPhone 14 с памятью 128 Гб подешевел на 6 тыс. руб. и стоит сейчас 78,5 тыс. руб. Ту же модель с большим объемом памяти можно купить за 117 тыс. руб., а раньше он стоил почти 130 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Такая тенденция связана с начавшимся сезоном распродаж, пояснила представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева: «Продукция Apple сохраняет позиции в качестве одной из самых интересных и популярных. Люди покупают гаджеты на смену старым моделям и как подарок. В пятерку самых популярных смартфонов по-прежнему входит iPhone.

Сейчас в "М.Видео-Эльдорадо" действуют сезонные распродажи, и скидки есть на разные модели. Есть и кешбэк в рамках общих программ, можно достаточно выгодно совершить покупку. Например, iPhone 11 предлагается в рассрочку со скидкой порядка 18%, iPhone 14 Pro Max — с дисконтом порядка 10%».

Ритейлеры вынуждены снижать цены на гаджеты из-за затоваривания рынка, добавляют эксперты. Многочисленные поставщики, которые работают по схеме параллельного импорта, подогрели конкурентную борьбу. И это касается не только iPhone, но и других аппаратов от Apple.

Смартфоны будут дешеветь на протяжении всего лета, пока не выйдет новая модель, убежден главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов: «Сначала распродавались имеющиеся запасы. Потом вырос спрос, но не было предложения, потому что iPhone по параллельному импорту еще не успели завезти. Но все ритейлеры понимали, что так произойдет, поэтому увеличили закупки продукции Apple. Вот ее поставили в Россию, и теперь гаджеты скопились на складах.

Чтобы распродать остатки и перед новым сезоном приобрести новые устройства, ритейлеры снижают цены.

Им важно, условно говоря, чтобы до сентября склады опустели, тогда они смогут заполнить их iPhone 15. Кроме увеличенного предложения со стороны ритейлеров, которые закупили Apple через параллельный импорт, есть и некоторое снижение спроса на эти устройства. Ведь в России не работает теперь Apple Pay, есть проблемы и с покупкой приложений.

В общем, пользователи, которые в обычных условиях просто поменяли бы свой смартфон на последнюю модель, сейчас выбирают устройства других брендов. Люди не очень хотят покупать iPhone, потому что непонятно, что с ними делать.

Вместе с тем iPad и MacBook примерно так же ведут себя на рынке с точки зрения цены. Это особенность гаджетов Apple. Как правило, самая низкая цена на iPhone наблюдается в начале сентября, перед тем или сразу после того, как выпускается новая модель. Поэтому если есть возможность подождать с покупкой смартфона, то я бы подождал. Как только iPhone становится iPhone предыдущего поколения, он дешевеет».

Смартфоны Apple стали стремительно терять свою долю на российском рынке еще в прошлом году. В январе крупные торговые сети заявляли, что продажи американских гаджетов снизились до 45% по сравнению с 2021 годом. Россияне отказываются от iPhone в пользу аппаратов с Android, в частности, из-за того, что на них можно загружать недоступные в AppStore приложения, поясняют эксперты.

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Светлана Белова