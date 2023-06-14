Vision Pro становятся реальнее

В России стали принимать предзаказы на очки дополненной реальности от Apple. Когда начнутся продажи, до сих пор неизвестно — компания просто не назначала дату. Однако в интернете уже появились предложения получить новинку одними из первых. Официально Apple Vision Pro должны стоить $3,5 тыс., по нынешнему курсу это около 300 тыс. руб. Однако для российских поклонников бренда цена может доходить до 0,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott, Reuters Фото: Loren Elliott, Reuters

“Ъ FM” позвонил в магазин, который предлагает оформить предзаказ, и выяснил, что за гаджет можно поторговаться: «Когда продажи стартуют официально, очки должны появиться у нас в первые дни. Предоплату мы не берем. Если вы подтверждаете ближе к делу свой заказ, то предоплату тогда же мы с вас и попросим.

Вносить всю сумму не нужно — мы сами выкупаем вашу позицию. Официально очки стоят $3,5 тыс. плюс доставка и фактор дефицита. Они обойдутся как минимум в 400 тыс. руб. Это не наша наценка, просто, скорее всего, их будет очень тяжело купить — в любом случае через третьи руки.

Мы — магазин и сервисный центр. Товарные кассовые чеки вы получите. Гарантия на все позиции будет от компании Apple. Получается, если вы приобретаете технику, она у вас ломается, то мы отправляем ее назад в случае возникновения каких-то браков. Но это будет очень долго. Любой брак — неприятный момент, он решается, но это минимум месяц, если повезет, максимум два».

Глава Apple Тим Кук говорил, что продажи Apple Vision Pro начнутся в начале следующего года, но когда именно, неизвестно. Официальные ритейлеры пока ждут информации от бренда, рассказала “Ъ FM” представитель re:Store Людмила Семушина. Сейчас, по ее словам, собирать заявки на предзаказ невозможно:

«Официально Apple объявила о том, что старт продаж очков будет только в 2024 году. Какой смысл в предзаказе сейчас, совершенно непонятно. Когда начнутся продажи в стране-производителе, тогда и будет предзаказ. И мы, естественно, привезем. Делать прогнозы относительно сроков появления очков в России достаточно тяжело.

Непонятно, будет ли это дефицитный товар, объявят ли старт продаж только в Америке, или и в Европе тоже, какое количество выпустят в первую партию.

Что касается спроса на очки в РФ, он будет со стороны фанатов Apple, которые всегда покупают все новое, что производит бренд. Говорить о большом спросе пока рано, о массовом, конечно, речь не идет».

После релиза гарнитуры СМИ снова стали писать об Apple как о революционере индустрии. Apple Vision Pro оснащена десятками камер и датчиками отслеживания глаз, она управляется взмахами рук и умеет предугадывать поведение пользователя, по крайней мере, так заявляют разработчики. При этом устройство весит меньше 0,5 кг, что также выгодно отличает его от конкурентов. Но цена в 0,5 млн руб. для российских пользователей неадекватная, говорит главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин:

«Это не массовый гаджет, по такой цене устройство, предназначенное для развлечения, массовым быть не может. На мой взгляд, здравомыслящий человек не стал бы платить 0,5 млн руб. за такие очки, чтобы поиграться. Apple нам показала, что это вау, это круто, но что там по большому счету есть? Можно посмотреть кино, поработать с документами, и все. Там явно не хватает приложений.

Когда разработчики начнут массово делать приложения и игры, тогда люди, которые могут себе позволить такой дорогой гаджет, будут задумываться о его покупке. Если взять, например, шлем виртуальной реальности от каких-то топовых фирм, он стоит около сотни тысяч рублей. PlayStation VR2 последний, по-моему, в России стоит тысяч 60. Все-таки нужно снижение цены, а она в любом случае будет уменьшаться, поскольку любые электронные компоненты со временем дешевеют.

Когда и если Apple выпустит вторую версию очков, то первая может заметно упасть в цене. Мне кажется, психологически за такой гаджет можно просить в районе $1,5 тыс.»

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Apple разрабатывает и более бюджетную гарнитуру дополненной реальности. Она может называться Vision или Vision One, все ключевые функции обещают сохранить, но процессор будет менее мощным. За счет этого цена, как говорят собеседники издания, снизится на несколько сотен долларов. По задумке такой гаджет может появиться в 2025 году. Российские магазины предзаказ на него пока не анонсировали.

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Иван Якунин