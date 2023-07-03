Мать девочки, подавшей сигнал о помощи, заявила, что об этом попросили журналисты «Первого канала»

Кристина Боржова, мать девочки, которая показала в эфире «Первого канала» жест, считающийся сигналом о помощи, заявила, что журналисты попросили ее дочь показать его. По мнению госпожи Боржовой, корреспонденты хотели устроить скандал и нажиться на чужом горе.

«Я больше никому не верю! Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими ''Первого канала'' понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест, если она начнет запинаться, чтобы переснять заново»,— сказала женщина изданию «День во Владимире».

Госпожа Боржова заявила, что «Первый канал» обещал помочь ей лишить отца детей по имени Карен родительских прав, потому что «есть за что».

21 июня в эфир «Первого канала» вышел выпуск программы «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники». Сюжет был посвящен семье из Владимирской области, в которой родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. На кадрах интервью с дочерьми старшая девочка, рассказывая, как ей нравится жить с мамой и сестрой, вытягивает руку, прижимает большой палец к ладони и сгибает остальные четыре пальца несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи.

22 июня в Telegram-канале «Мужское/Женское» рассказали об огромном количестве обращений в связи с жестом девочки. В сообщении заверили, что «редакцией программы были приняты все необходимые в таких ситуациях меры». Отец младшей дочери сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что ситуация находится под контролем прокуратуры и органов опеки. Других подробностей он не привел. Совет по правам человека обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской в связи с ситуацией.

1 июля омбудсмен по правам детей во Владимирской области Юлия Раснянская заявила, что девочки из семьи, попавшей в эфир, в безопасности. По ее словам, эта семья находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области с 2020 года.

Эрдни Кагалтынов