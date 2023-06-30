СПЧ обратился к детскому омбудсмену по Москве после сигнала SOS девочки в эфире «Первого канала»

Совет по правам человека (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской в связи с ситуацией с девочкой, которая подала сигнал о помощи в эфире «Первого канала» в программе «Мужское/Женское». Об этом сообщил член СПЧ Александр Брод.

«Случай нерядовой. На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подает международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные. Обращу внимание на эту ситуацию уполномоченного по правам ребенка в городе Москве»,— сообщил господин Брод «РИА Новости».

Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора сказала, что сигнал о помощи «может быть манипуляцией с подачи взрослых, но может быть и действительно серьезной проблемой», когда в конфликте необходимо участие государства. Она допустила привлечение правоохранительных органов к ситуации.

Выпуск программы «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники» вышел в эфир «Первого канала» 21 июня. Сюжет был посвящен семье, в которой родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. На кадрах интервью с дочерями старшая девочка, рассказывая, как ей нравится жить с мамой и сестрой, вытягивает руку, прижимает большой палец к ладони и сгибает его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи.

22 июня, на следующий день после выхода программы, в Telegram-канале «Мужское/Женское» рассказали об огромном количестве обращений в связи с жестом девочки. В сообщении заверили, что «редакцией программы были приняты все необходимые в таких ситуациях меры». Отец младшей дочери сообщил «Осторожно, Москва», что ситуация находится под контролем прокуратуры и органов опеки. Других подробностей он не привел.

Лусине Баласян