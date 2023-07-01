Владимирский омбудсмен: дети, подавшие на ТВ сигнал о помощи, находятся в безопасности

Девочки из семьи во Владимирской области, одна из которых показала в эфире телевидения жест, считающийся сигналом о помощи, в безопасности. Они чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила омбудсмен по правам детей в регионе Юлия Раснянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: deti.gov.ru / region / vladimir Фото: deti.gov.ru / region / vladimir

«Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо»,— сказала госпожа Раснянская «РИА Новости».

По ее словам, эта семья находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области с 2020 года. Юлия Раснянская также сообщила, что организовала дополнительную проверку в семье.

«Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему»,— сказала она.

21 июня в в эфир «Первого канала» вышел выпуск программы «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники». Сюжет был посвящен семье, в которой родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. На кадрах интервью с дочерьми старшая девочка, рассказывая, как ей нравится жить с мамой и сестрой, вытягивает руку, прижимает большой палец к ладони и сгибает его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи.

22 июня в Telegram-канале «Мужское/Женское» рассказали об огромном количестве обращений в связи с жестом девочки. В сообщении заверили, что «редакцией программы были приняты все необходимые в таких ситуациях меры». Отец младшей дочери сообщил «Осторожно, Москва», что ситуация находится под контролем прокуратуры и органов опеки. Других подробностей он не привел.

Олеся Павленко