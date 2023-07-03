Полковнику подали кофе со взяткой

Как стало известно «Ъ», Главная военная прокуратура утвердила обвинение и направила в военный суд резонансное уголовное дело о коррупции в Росгвардии. По версии следствия, бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов получил 10 млн руб. и кофемашину от руководителей компании-поставщика форменной одежды — ООО «Спецшвейснаб». Сам полковник утверждал, что пакеты, в которых могли быть деньги, отдавал заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, но следствие ему, похоже, не поверило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело Николая Копытова, которому Главным военным следственным управлением СКР инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), поступило в Московский гарнизонный военный суд. Его уже распределили судье, но дата слушаний по существу еще не назначена. Пока полковнику Копытову только продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что с октября 2021 года офицер находился в СИЗО и только в апреле текущего года Второй западный окружной военный суд распорядился перевести его под домашний арест, запретив выходить на улицу и использовать любые средства связи, за исключением чрезвычайных ситуаций.

По верссии обвинения, в период с апреля по декабрь 2018 года в Москве полковник Копытов получил от гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова и его заместителя Владимира Оленина 10 млн руб. несколькими траншами, а также кофемашину марки Jura стоимостью 85 990 руб.

В то время Николай Копытов занимал должность начальника отдела разработки и формирования государственных программ—заместителя начальника управления программ вооружения и государственного оборонного заказа департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии. Следователи считают, что Копытов оказал фирме содействие в заключении порядка 50 контрактов на пошив летней и зимней формы для гвардейцев на сумму более 2 млрд руб.

Сам Николай Копытов вначале полностью отрицал вину, а потом сообщил, что действительно получал от представителей ООО пластиковые папки, в которых могли быть деньги. Однако, по словам обвиняемого, себе он ничего не оставлял, а передавал папки тогдашнему главному тыловику Росгвардии Сергею Милейко.

Последний, как сообщал «Ъ», был осужден на шесть лет и лишен звания генерал-лейтенанта за аферу со служебной недвижимостью Реутовским гарнизонным военным судом (Московская область).

Снова оказавшись под следствием, бывший генерал Милейко причастность к коррупции отрицал, зато частично признал участие в махинациях: мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) порядка 400 млн руб. при исполнении госконтрактов с «Спецшвейснабом» по якобы завышенным ценам.

«Допрошенный в качестве обвиняемого Милейко вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, подтвердив свое участие в совместных с Шальновым противоправных действиях по завышению цен государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд Росгвардии»,— говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда, который продлил арест Милейко на весь период следствия, то есть до 20 сентября.

При этом было указано, что в противном случае Сергей Милейко может получить условно-досрочное освобождение по первому делу, а выйдя из СИЗО — воспрепятствовать новому расследованию. Кстати, Бабушкинский райсуд, в который осужденный обратился с просьбой об освобождении, назначил рассмотрение его заявления на 8 августа.

Николай Сергеев