Бывшему генералу шьют новое дело

Как стало известно “Ъ”, бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко этапирован из колонии в столичный СИЗО для участия в следственных действиях. Он отбывал шестилетний срок за мошенническое завладение помещением в ведомственном доме, когда стало известно о возбуждении в отношении него дела о получении взятки в 10 млн руб. за покровительство производителям обмундирования для бойцов Росгвардии. А сейчас ему планируют предъявить обвинение в соучастии в афере при поставке теми же производителями продукции по завышенным ценам. Согласно результатам экспертизы, при этом был нанесен ущерб почти на 400 млн руб. Впрочем, защита настаивает на абсурдности этих выводов, утверждая, что наценка не превышала 1% и не противоречит закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О новых претензиях следователей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР к Сергею Милейко в среду сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свое время являвшийся советником главы Росгвардии. По его данным, лишенный судом генеральского звания бывший главный тыловик Росгвардии стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Речь идет о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 году они передали все контракты на поставку "вещевки" мелкой фирме "СпецШвейСнаб" (СШС), неспособной выполнить и 1% объема. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству»,— сообщил господин Хинштейн, отметив, что за два с половиной года было заключено 134 контракта более чем на 3,6 млрд руб. Со ссылкой на данные следствия он пояснил, что не менее 10% из этих средств были украдены, а в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 388 млн руб. Парламентарий особо отметил, что эти факты были вскрыты еще в 2019 году в ходе проверок ГУСБ Росгвардии, назначенных директором Виктором Золотовым.

В свою очередь, адвокат Сергея Милейко Артем Врублевский заявил “Ъ”, что он узнал о якобы новом уголовном деле своего подзащитного из сообщения Александра Хинштейна, а следователи его ни о чем не уведомляли, хотя этого требуют нормы УПК. Говорить о позиции своего подзащитного, его состоянии здоровья и местонахождении защитник отказался, сославшись на отсутствие разрешения доверителя. Между тем информированные источники “Ъ” сообщили, что Сергей Милейко уже этапирован в один из столичных СИЗО из ИК-5 общего режима Кирово-Чепецка, где содержатся бывшие сотрудники судов и правоохранительных органов. Там он отбывает почти шестилетний срок: как рассказывал “Ъ”, бывший генерал был признан виновным в незаконном завладении нежилым помещением в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, превращенным его супругой в салон красоты.

По данным “Ъ”, следователи ГВСУ СКР планируют на днях предъявить экс-замглавы Росгвардии обвинение, которое напрямую связано с ведущимся несколько лет громким расследованием о поставках якобы низкокачественного обмундирования для бойцов Росгвардии ООО «СпецШвейСнаб» (СШС), входящим в группу компаний «Магеллан». Основным фигурантом дела о мошенничестве является глава ГК Игорь Шальнов. Как сообщал “Ъ”, его предприятие распоряжением правительства было определено единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии. По версии следствия, при осуществлении 22 контрактов ведомству был причинен ущерб на сотни миллионов. Господин Шальнов, категорически отрицавший свою вину, ранее был помещен в СИЗО, но потом отпущен. По предварительной информации, на днях следствием были получены результаты финансово-экономической экспертизы, согласно которым многие цены при поставках «не являлись экономически обоснованными», а налицо «завышение цены государственного контракта» в общей сложности почти на 400 млн руб. Вместе с показаниями, полученными следствием от других фигурантов — по данным “Ъ”, помимо свидетелей в деле есть и подозреваемые, например бывший бухгалтер СШС,— это дает возможность ГВСУ предъявить официальное обвинение Сергею Милейко как участнику махинаций. По данным источников “Ъ”, речь идет о возбуждении нового уголовного дела, так как в старом нет упоминаний о должностных лицах. Затем оно будет объединено с «делом СШС».

К слову, косвенным свидетельством заинтересованности тогдашнего тыловика в афере может являться его предыдущее обвинение в коррупции. Как рассказывал “Ъ”, сначала по обвинению в получении взятки в 10 млн руб. от руководства СШС был арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов, чью деятельность курировал генерал Милейко. Деньги предназначались для выделения дополнительного финансирования со стороны силовиков на 2 млрд руб. А конечным получателем этой суммы был назван экс-генерал Милейко.

Впрочем, защита руководства СШС считает выводы экспертов несостоятельными. По словам адвокатов, первое исследование, проведенное методом изучения рыночной стоимости всего вещевого имущества для нужд Росгвардии, не только не выявило завышения цены, но, наоборот, показало ее занижение. Они также отмечают, что завышение обнаружила ФАС в рамках своего исследования — на 61 млн руб., а другие эксперты говорили уже о 123 млн. По версии СШС, максимальная цена, которая была указана в контрактах, формировалась в рамках планов и установленных лимитов Росгвардии, а наценка не превышала 1%, что вполне укладывается в рамки законов. Как утверждает защита, новая экспертиза берет за основу некую «средневзвешенную цену», которая непонятно как определена, тогда как при методе анализа рынка о завышении говорить не приходится. В качестве примера они приводят стоимость комплекта формы, который в 2019 году поставлялся в среднем по 4600–4700 руб., тогда как эксперты посчитали, что он якобы должен был стоить 1800 руб. Однако, как уверяют юристы СШС, в том же году Росгвардия закупала такую форму и у другого поставщика — Новошахтинской швейной фабрики — именно по 4600–4700 руб., но в этом случае никаких претензий не было и нет. «Выводы экспертизы не соответствуют фактическим доказательствам, не изучены договоры и контракты и т. д.»,— резюмировали адвокаты, называя «абсурдом» пересмотр спустя два года фиксированных цен, установленных заказчиком, исходившим из собственных лимитов финансирования. Они также напомнили, что качество продукции подтверждено решениями арбитражных судов, отказавших в исках Росгвардии о замене товара. Защита не исключает активизацию следствия резким увеличением спроса на качественную форму ГК «Магеллан», доказавшую в условиях спецоперации свои преимущества. Кроме того, интерес к боевой укладке компании якобы проявлен и в рамках недавно прошедшей на ВВЦ выставки, а снаряжение сейчас отправляется как гуманитарная помощь в зону СВО, где проходит полевые испытания.

Сергей Сергеев