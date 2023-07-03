В Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений на Украине

В Гааге открылся Международный центр по расследованию преступлений против Украины (ICPA) после начала специальной военной операции. Мероприятие по случаю начала работы центра прошло в штаб-квартире Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), передает Associated Press.

На открытии присутствовали президент Евроюста Ладислав Хамран, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, генпрокурор Украины Андрей Костин, помощник генпрокурора США Кеннет Полите, министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

«Мы не на стороне Украины. Мы на стороне правосудия. Мы независимы и беспристрастны»,— сказал Карим Хан. Кеннет Полите добавил, что центр поддерживает «все усилия, чтобы обеспечить подотчетность в отношении действий России». Генпрокурор Андрей Костин заявил, что Украина уже сообщила о 93 случаях военных преступлений, передает Reuters.

ICPA должен собрать доказательства преступлений российской стороны на Украине и опросить пострадавших. Cобранные данные могут стать основной для возбуждения уголовного дела и привлечения России к ответственности в рамках специального трибунала или международного судебного органа. Они же займутся предъявлением обвинений или выдачей ордера на арест.

ICPA создан при Совместной следственной группе Евроюста, которая была сформирована в марте 2022 года для расследования совершенных на Украине международных преступлений. Финансирует работу Международного центра исполнительная комиссия Евросоюза. Сегодня она согласовала первый транш на сумму $9 млн.

С ноября 2022 года Евросоюз обсуждает возможность создания военного трибунала для расследования действий России в ходе военного конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призывал привлечь к трибуналу представителей международных судебных структур. Кроме того, в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу «о незаконной депортации детей с территории Украины».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян