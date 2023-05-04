Зеленский в Гааге заявил о необходимости создания спецтрибунала против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международного трибунала против России. Такое заявление господин Зеленский сделал, выступая в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Yves Herman, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Yves Herman, Reuters

«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала. Мы выступаем за создание такого трибунала против России»,— сообщил украинский президент (цитата по AFP), обращаясь к руководству МУС. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что президент РФ «предположительно несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)».

По словам Владимира Зеленского, к созданию трибунала могут быть привлечены представители многих международных судебных структур.

Создание трибунала для расследования действий России в ходе военного конфликта на Украине предложила в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эту идею поддержали США. По мнению американских властей, трибунал должен регламентироваться законодательством Украины. В Кремле говорили, что подобный трибунал не будет считаться легитимным.

Что происходит после ввода войск России на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов