Unilever продолжает деятельность в России

В российском офисе британского производителя потребительских товаров Unilever (бренды Dove, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам») прокомментировали возможный уход из России. В компании сообщили, что пока предприятия в российских городах продолжают свою деятельность.

«Позиция Unilever в России не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе.

Сегодня, 9 февраля, Unilever опубликовала отчет за 2022 год (.pdf), в котором говорится, что, несмотря на возможные негативные последствия, покинуть российский рынок может оказаться невозможным. Уход из России приведет к потере продаж, прибыли и списанию стоимости активов, объяснили в компании.

В российских предприятиях Unilever работает более 3 тыс. человек. Доля российского бизнеса в обороте компании по итогу 2022 года составила 1,4%, а в чистой прибыли — 2%. В России находятся активы британской компании на сумму около €900 млн.

В марте 2022 года Unilever приостановила импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее. В компании заявили о планах продавать в стране только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории России. Также производитель сообщал о прекращении инвестиций в страну. Unilever работает в России с 1991 года.

Лусине Баласян