Росбанк выходит на «Точку»

По данным “Ъ”, новым претендентом на финансовую компанию «Точка», которую планируется продать на аукционе 10 июля, стал Росбанк. В то же время от планов приобрести актив отказались Qiwi и Совкомбанк. Источники “Ъ”, несмотря на сужение круга потенциальных покупателей, ожидают роста стартовой цены в 1,3-1,5 раза, до 30-35 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Два источника “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что в торгах по продаже акций компании «Точка», продаваемой банком «Траст» через английский аукцион на повышение, планирует участвовать до сих пор не упоминавшийся в числе претендентов Росбанк. Всего на аукцион заявились семь интересантов (сбор заявок завершился 30 июня), их имена не раскрываются.

Как уточнил собеседник “Ъ”, знакомый c ходом подготовки сделки, в списке потенциальных покупателей АО «Точка» — Альфа-банк, Росбанк, а также Владислав Филев (ранее вошел в cовет директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited, последняя же перешла к новому собственнику — Invest finance LLC Татьяны Филевой). Также покупку актива рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позднее отказались от этих планов, отметил источник «Ъ». Все перечисленные структуры подавали заявки на участие в торгах, пояснил он.

По ожиданиям источника «Ъ», цена актива «может вырасти с начальной стоимости в 22,7 млрд руб. до около 35 млрд руб., поскольку актив можно считать здоровым». Другой собеседник “Ъ” ожидает, что участники аукциона могут остановиться торговаться на диапазоне в 30–35 млрд руб.

Весной стало известно, что на «Точку» претендовали также Тинькофф-банк, «Уралсиб» и «Яндекс» (см. “Ъ” от 23 марта 2023 года). В Росбанке, Альфа-банке, «Тинькофф», Qiwi и S7 не ответили на запросы “Ъ”. «Мы не заинтересованы в приобретении менее 100% акций актива,— заявил “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.— Сейчас такая возможность отсутствует». В «Яндексе» сказали, что не участвуют в торгах.

«Точка» — дистанционный сервис для малого бизнеса, преимущественно по управлению расчетным счетом. Согласно информации о бизнесе «Точки», размещенной на торговой площадке «Фабрикант», 62% клиентов компании имеют годовую выручку до 5 млн руб., 69% базы составляют ИП. Основным приобретателем услуг за последние годы (с 2021 года по первый квартал 2023 года) был ФК «Открытие» (ее прежний мажоритарный акционер), он традиционно выступал партнером компании. Но стратегия предполагает перевод клиентов на созданный в начале года банк «Точка».

Банк «Траст» исходно планировал выставить 90,01% акций АО «Точка» на торги по стартовой цене 22,7 млрд руб. Сам «Траст» купил акции за 20,9 млрд руб. у ФК «Открытие» в феврале 2022 года. Балансовая стоимость активов группы лиц «Точки» на начало 2023 года составила более 14 млрд руб. Ближе к концу мая стало известно, что начальная цена актива в рамках торгов составит 24,7 млрд руб.

«Стартовая цена аукциона определяется на основе отчета оценщика об оценке рыночной стоимости. Скорее всего, было проведено две оценки»,— поясняет гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. В первом отчете рыночная стоимость, скорее всего, была определена по состоянию на 31 декабря.2022 года. Но на эту дату у «Точки» не было лицензии. В феврале ЦБ выдал «Точке» лицензию, что увеличило рыночную стоимость актива, говорит она. В «Трасте» от комментариев отказались.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, ряд претендентов мог отказаться от участия в торгах из-за сделки после смены миноритария, который обладает преимущественным правом выкупа всего лота (см. “Ъ” от 23 марта 2023 года): «Это создало риски отчуждения пакета вне процесса торгов, что, естественно, рыночным участникам тендера стало неинтересно».

Кроме того, сама «Точка» находится в процессе трансформации бизнеса, отмечает источник “Ъ”, поскольку недавно получила банковскую лицензию, и «пока неясно, как удастся и удастся ли создать компетенцию по управлению банком и выстроить комплаенс».

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева