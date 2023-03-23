Акционерами банка «Точка» стали владельцы группы S7

Владельцы группы S7, семья Филевых, стала собственником компании Catalytic People Limited, которой принадлежит 9,9% екатеринбургского банка «Точка». Информация об это опубликована в торговом реестре Кипра, выписка из которого есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Catalytic People ранее принадлежала основателям «Точки» Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву. Теперь компанией владеет Invest finance LLC Татьяны Филевой. Кроме того, ее отец, бизнесмен Владислав Филев появился в составе директоров Catalytic People. В пресс-службе S7 подтвердили информацию о покупке компании.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2021 году ее выручка составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб. В марте 2022 года пост президента «Точки» покинул сооснователь банка Борис Дьяконов. В январе 2023 года ЦБ принял решение о том, что банку будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой и на банковские операции с драгоценными металлами.

Сейчас 90% акций «Точки» принадлежат банку непрофильных активов «Траст», который планирует провести торги по продаже екатеринбургского банка в течение 2023 года. По данным источников «Ъ», претендентами на покупку «Точки» являются Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс».

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