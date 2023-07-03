«Чудеса когда-нибудь да случаются»

Тайный визит главы ЦРУ в Киев стал одой из самых ярких тем на минувших выходных. По данным газеты The Washington Post, Уильям Бернс обсуждал некий новый мирный план. Одновременно, по данным издания, Бернс поговорил по телефону с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным. Руководство Украины ничего подобного не подтверждает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Вашингтон действительно предлагает Москве смягчить позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Газета The Washington Post со ссылкой на свои осведомленные источники сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где ознакомился с неким секретным мирным планом. Суть в том, что к осени Украина возвращает себе значительную часть утраченных территорий, выходит на границы с Крымом или же полуостров оказывается в досягаемости для украинской артиллерии, и после этого начинаются переговоры с Москвой.

Главное условие, чтобы Россия поддержала гарантии безопасности республике со стороны Запада — это как раз то что, сейчас активно обсуждается. То есть признала бы украинскую государственность и границы 1991 года. Но возврат к ним может произойти не сейчас, а, скажем, по прошествии определенного времени.

Также, по информации газеты, Бернс провел телефонный разговор с коллегой Сергеем Нарышкиным. Что они обсуждали, непонятно. Однако сам факт их общения подается если не как сенсация, то как определенный положительный момент: мол, если стороны говорят друг с другом, значит, не все еще потеряно. Для начала нужно сказать, что все это было и раньше — и секретные визиты, и тайные встречи. Но результат один и тот же — полное его отсутствие. Официальная позиция администрации Владимира Зеленского также известна — полный вывод войск с территории страны и только потом разговор.

Тем не менее здесь можно усмотреть определенный сигнал Кремлю, что диалог все еще возможен. Но на каких условиях? Он, собственно, и так идет: есть группа посредников, в том числе и африканские страны, и Ватикан, которые пытаются как-то наладить контакт.

Однако если же все это в очередной раз провалится, тогда конфликт автоматически переходит на новый уровень — это и есть главный посыл.

Если нет, то тогда Украина получает самолеты новых поколений типа F-16, дальнобойные ракеты и бомбы в товарных количествах и много чего другого.

Соответствующие публикации в СМИ также уже были. Если же говорить о США, то там есть определенный запрос на решительные действия. По крайней мере, почему бы не покритиковать администрацию Джо Байдена за мягкотелость.

И, кроме того, всего 10 дней остается до поворотного саммита НАТО. Партнеры все-таки должны что-то придумать относительно украинского членства в альянсе. Вернее, они не хотят ничего придумывать, но приходится. А Киев давит — грозится вообще бойкотировать мероприятие, если не будет осознанного решения.

И что делать прикажете? Самолеты тоже не хотели поставлять и танки, но в итоге получилось то, что получилось. Поэтому для всех было бы очень желательно, если бы Россия смягчила свою позицию и согласилась на переговоры, пусть и негласные.

Но кажется, что ничего подобного не произойдет. Хотя, как говорится, и чудеса когда-нибудь да случаются. Как бы то ни было, времени на размышления совсем немного. Саммит уже сейчас, и осень не за горами. Это как раз тот пример, когда события развиваются вне зависимости от желания участников.

Любой конфликт недолго начать, а вот прекратить бывает, что и невозможно. Все вроде бы так просто, но в итоге получается как всегда. И тому есть немало исторических примеров. Между тем есть очевидный тренд — Запад вплотную работает с восточными партнерами России — просит, требует от них повлиять на российскую позицию. И те как бы думают, оценивают шансы. Они ведь тоже явно не в восторге от всего происходящего.

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