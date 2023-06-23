Ни мира, ни безопасности

Западные страны запросили и провели в пятницу заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мероприятие прошло на фоне серии новых инициатив, касающихся России. В частности, ряд стран во главе с США потребовали ввести против Москвы международные санкции за ее сотрудничество с Ираном. А генсек ООН Антониу Гутерриш включил РФ в глобальный список нарушителей прав детей. Критика в адрес России звучала и на протяжении большей части заседания Совбеза. Постпред РФ при ООН Василий Небензя всячески отбивал удары, называя обвинения плодом украинской и западной пропаганды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед началом заседания Совбеза ООН

Фото: Yuki Iwamura / AP Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед началом заседания Совбеза ООН

Фото: Yuki Iwamura / AP

В пятницу в ООН состоялось заседание Совбеза по вопросу «поддержания мира и безопасности на Украине». Помимо собственно членов Совета Безопасности ООН, в мероприятии приняли участие представители Чехии, Литвы, Польши и Украины, а также глава делегации Евросоюза при ООН Олаф Скуг.

Первой слово взяла заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Она сразу дала понять, насколько все сложно, сказав: «Перспективы мира остаются отчаянно недостижимыми».

Более того, по словам госпожи Ди Карло, «военные действия обострились и стали более изменчивыми и непредсказуемыми». По официальным данным представителя ООН, за период конфликта (то есть с 24 февраля 2022 года) погибли более 9 тыс. мирных жителей, в том числе 530 детей, 15,8 тыс. человек (из них более 1 тыс. детей) были ранены. Госпожа Ди Карло пообещала, что ООН продолжит отслеживать случаи нарушения прав человека и делать все возможное для привлечения виновных к ответственности.

К слову, накануне генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в причастности к гибели 136 детей на Украине в 2022 году. Об этом сообщается в ежегодном докладе ООН, посвященном детям в зоне военных конфликтов. При этом, по данным Reuters, Москву включили в глобальный список нарушителей прав детей, а вот Киев — нет (хотя в подготовленном документе говорится о гибели 80 детей в результате действий украинской стороны). Доклад, как ожидается, будет опубликован во вторник.

После госпожи Ди Карло слово стали брать собственно члены Совбеза. Вслед за ставшим уже традиционным «разогревом» от Албании микрофон включила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Отметим, что незадолго до начала заседания она выступила в штаб-квартире ООН вместе с представителями Албании, Франции, Великобритании и Украины, потребовав обвинить Россию и Иран в «вопиющих нарушениях резолюции 2231 Совбеза» (связана с иранской ядерной программой). Авторы инициативы заверили, что против России должны быть введены санкции на уровне ООН.

Вскоре после этого российский постпред при всемирной организации Василий Небензя назвал обвинения ничтожными и выразил надежду на то, что ООН на поводу у Запада не пойдет. Отметим, что инициатива заранее обречена на провал: принятие международных санкций требует согласия Совбеза ООН, а там у РФ есть право вето.

Тем не менее, выступая на пятничном заседании, Линда Томас-Гринфилд подробно остановилась на этой теме. По ее словам, в США «знают, что Кремль закупил сотни беспилотников у Ирана и теперь работает с ним над производством этого оружия внутри России». Госпожа Томас-Гринфилд добавила, что «в последние недели Кремль использовал эти беспилотники для уничтожения украинской инфраструктуры, а также для убийства и запугивания мирных жителей» (Москва и Тегеран подобное сотрудничество, напомним, никогда не подтверждали, а удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины Минобороны РФ категорически отрицает).

Этим представитель США не ограничилась. Во-первых, она обвинила Россию в отказе в допуске гуманитарных миссий на территории, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС. А во-вторых, в ракетных атаках на Киев 16 июня во время визита туда лидеров африканских государств. Произошедшее, по ее словам, в очередной раз указывает на нежелание Москвы вести какие-либо мирные переговоры.

Напомним, что Минобороны РФ такие атаки не подтверждало, а сами представители африканской миротворческой миссии говорили, что не слышали в Киеве каких-либо сирен или взрывов.

В пятницу отвечать пришлось Василию Небензе. Он заверил, что все словесные атаки западных стран на Россию — это не что иное, как попытка «оправдать фиаско» украинского контрнаступления.

В этом же контексте он упомянул о катастрофической ситуации в связи с разрушением Каховской ГЭС, обвинив в произошедшем Киев и западное оружие, которое, по словам дипломата, было для этого использовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета Безопасности ООН по Украине 23 июня 2023 года

Фото: Yuki Iwamura / AP Заседание Совета Безопасности ООН по Украине 23 июня 2023 года

Фото: Yuki Iwamura / AP

«За прошедшее с момента трагедии время появилось еще более очевидное доказательство вины в этом не только режима (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского, но и его западных спонсоров… Использовавшиеся для разрушения плотины системы HIMARS могут использоваться ВСУ только при согласовании цели удара с Вашингтоном»,— заверил российский дипломат, не уточняя источник такой информации. И добавил, что соответствующие факты распространены делегацией РФ в письме членам Генассамблеи ООН.

В этом же контексте Василий Небензя выразил разочарование в связи с тем, что ООН никак не влияет на Киев.

Он напомнил, что о возможном подрыве ГЭС российская сторона предупреждала еще в октябре 2022 года. Но «профилактическая работа с Украиной», добавил господин Небензя, проведена не была.

Он также категорически отверг обвинения в том, что РФ отказала гуманитарным миссиям в допуске на пострадавшие от разрушений территории. Дипломат пояснил: Россия готова это делать со своей территории ввиду опасностей, связанных с возможным пересечением гуманитарными миссиями линии фронта со стороны Украины, однако ООН такой вариант отметает. «Главная причина таких жестких установок — не гуманитарная, а политическая. Не помочь пострадавшим, а показать, что режим в Киеве якобы сохраняет контроль над этими территориями»,— заверил он.

Кроме того, Василий Небензя отверг обвинения в обстреле Киева Россией во время визита туда представителей африканских стран. Сказав, что речь идет о выдумках с целью пиара, он выразил надежду на то, что ООН на поводу у Украины не пойдет. «Это пример того, как работает украинская пропаганда и дезинформация и как с радостью ее подхватывают ее западные покровители»,— констатировал представитель РФ.

На стороне США в ходе заседания выступили их ближайшие западные союзники, а также Япония. В то же время представители некоторых африканских стран (например, Мозамбика) заявляли о стремлении решить конфликт через переговоры.

Похожую позицию заняли Бразилия и Китай. «Мы разделяем разочарование других участников в связи с отсутствием диалога между сторонами и упорством в поиске решения через военные действия»,— заявил, например, представитель Бразилии. «В свете нынешней ситуации по развитию украинского кризиса Китай хотел бы подчеркнуть: необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля»,— вторил ему коллега из Китая.

Сложно сказать, насколько они сами считали важным выступить с трибуны Совбеза с подобными заявлениями. Эти же самые слова и призывы звучат уже больше года, но споры между Василием Небензей с одной стороны и представителями Запада и Украины — с другой менее ожесточенными не становятся. Так же, как и ситуация на земле.

Екатерина Мур, Вашингтон