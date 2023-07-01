Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подоляк о готовности Украины к переговорам: нет ни единого компромиссного сценария

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил компромиссный сценарий военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал материал The Washington Post (WP), в котором сообщалось, что Киев согласится на переговоры с Москвой при наличии военных успехов на подступах к Крыму.

«Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания — они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария»,— сказал господин Подоляк, его слова приводит «Радио Свобода» (признано иностранным агентом).

Сегодня, 1 июля, WP со ссылкой на в том числе украинских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс недавно тайно посещал Киев. По информации источников, власти представили главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет готова к переговорам, когда окажется на своих границах 1991 года, включая юго-восток и Крым. Российская сторона настаивает на признании присоединенных регионов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...