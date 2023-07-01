Подоляк о готовности Украины к переговорам: нет ни единого компромиссного сценария

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил компромиссный сценарий военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал материал The Washington Post (WP), в котором сообщалось, что Киев согласится на переговоры с Москвой при наличии военных успехов на подступах к Крыму.

«Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания — они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария»,— сказал господин Подоляк, его слова приводит «Радио Свобода» (признано иностранным агентом).

Сегодня, 1 июля, WP со ссылкой на в том числе украинских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс недавно тайно посещал Киев. По информации источников, власти представили главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет готова к переговорам, когда окажется на своих границах 1991 года, включая юго-восток и Крым. Российская сторона настаивает на признании присоединенных регионов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».