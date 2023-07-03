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Коммерсантъ FM
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Заливай, подешевело

Власти США пополняют стратегический резерв нефти на фоне снижения цен

США продолжают закупки нефти в свой стратегический резерв, который опустел в прошлом году более чем на 40%. Пока темпы закупок остаются гораздо ниже, чем объемы продаж в 2022 году. Однако ценовая конъюнктура, похоже, благоприятствует планам правительства США, поскольку пока что страны ОПЕК+, несмотря на значительные усилия по сокращению добычи, не могут остановить плавного снижения цен на нефть в этом году.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Минэнерго США собирается в октябре и ноябре продолжить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), который существенно истощился из-за беспрецедентных интервенций в прошлом году. США, обладая крупнейшим в мире стратегическим резервом нефти, 30 июня завершили второй раунд закупок в этом году с поставкой в сентябре в хранилище Big Hill в Техасе. Всего у местных поставщиков было закуплено 3 млн баррелей нефти по средней цене $71,98 за баррель, тогда как в прошлом году власти продавали нефть в рынок в среднем по $95 за баррель. Прием заявок от поставщиков на октябрь и ноябрь начнется 7 июля.

Таким образом, с начала года SPR пополнится на 6 млн баррелей, что пока и близко не покрывает прошлогодние интервенции в размере более 220 млн баррелей (см. график). Сейчас запасы в SPR находятся на самом низком уровне с августа 1983 года — 348,6 млн баррелей. Минэнерго США объявило, что собирается пополнять резерв в случае, если цена на нефть WTI будет в диапазоне $67–72 за баррель или ниже. Ближайший фьючерс на WTI на Чикагской бирже в пятницу, 30 июня, торговался на уровне $70,4 за баррель, тогда как Brent в Лондоне стоила $74,9.

Многие аналитики рассчитывали, что пополнение нефтяного резерва США вкупе с сокращениями добычи со стороны стран ОПЕК+ и добровольным снижением добычи в Саудовской Аравии в июле сразу на 1 млн баррелей в сутки приведут к росту цен на нефть, по крайней мере, в течение третьего квартала. Однако пока динамика нефтяных цен остается стабильной, а с начала года и вовсе наблюдается тенденция к снижению: Brent потеряла в цене 14% с января и почти 25% с июля 2022 года. Хотя министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман и обещал неприятные сюрпризы хедж-фондам, играющим на понижение на нефтяном рынке, пока переломить негативную для производителей нефти динамику не удается. Рост экономики Китая после завершения пандемии пока не оправдал изначальных ожиданий, а в США и Европе потребление нефти стагнирует. Плавное снижение цен в последние месяцы, по меньшей мере, не противоречит фундаментальным факторам: так, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в конце мая были всего на 1% ниже среднего значения за последние 10 лет, так что оснований опасаться дефицита пока нет.

Аналитик Reuters Джон Кемп отмечает, что в настоящий момент рынок, похоже, сбалансирован, и сокращение со стороны ОПЕК уравновешивается ростом добычи со стороны России, Ирана и Венесуэлы. «Несмотря на всю впечатляющую риторику "быков" и "медведей", в том числе некоторых производителей и инвесторов, рынок остается в ситуации, когда стакан наполовину пуст или наполовину полон в зависимости от вашей точки зрения»,— считает он.

Юрий Барсуков

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