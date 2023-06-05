Стройиндустрию накроют каркасом

К 2030 году до 10 млн кв. м жилья в России будет возводиться на основе металлических каркасов, прогнозирует Infoline. Эта технология, которая добавится к традиционным монолитно-панельным конструкциям, должна сократить сроки строительства и увеличить потребление девелоперами металла в четыре-пять раз. Это станет выходом для металлургов, у которых из-за западных санкций сужаются экспортные рынки. Они уже прогнозируют увеличение к 2030 году за счет стройиндустрии емкости рынка стального проката в России на 1 млн тонн в год. Сами застройщики из-за отсутствия типовых проектов пока не спешат массово использовать металлокаркасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2026–2027 годах 5–7% от общего объема новых жилых домов будут построены из металлических каркасов, а к 2030 году — уже 20%, говорится в исследовании Infoline. В 2023 году, по прогнозам Минстроя, общая площадь планируемых к вводу многоквартирных домов в России составит 50 млн кв. м. Исходя из этого получается, что при отсутствии дальнейших серьезных потрясений для стройиндустрии на основе металлокаркаса через три года в стране может возводиться около 3,5 млн кв. м жилья, а через семь лет — до 10 млн кв. м.

Ранее такие проекты были единичны, сейчас металлокаркасы уже активно используются, добавляют в Infoline. Девелоперы традиционно применяют монолитные и панельные конструкции, где доля металла составляет около 10%. При переходе на новую технологию конструктив здания будет состоять из металлоконструкций на 40–50%. Увеличение потребления металла в стройиндустрии активно обсуждается с 2022 года с подачи Минстроя. В пятницу в министерстве не ответили на вопросы “Ъ”.

Интерес девелоперов жилья к металлокаркасам отмечают и их производители. Есть запросы со стороны застройщиков, работающих и в экономсегменте, и на рынке элитных новостроек, говорит руководитель направления развития стального строительства «Северстали» Михаил Соколов. Директор по развитию рыночного спроса «Евраза» Дмитрий Еремеев сообщил, что компанией прорабатываются 20 проектов строительства объектов на металлокаркасе. По его словам, больше шансов реализовать такие проекты в удаленных районах, например в Норильске, так как пока интерес крупных девелоперов жилья к этой технологии «не всегда переходит в реальный спрос».

Строительство в Подмосковье жилья на металлокаркасе ранее планировала ГК «Самолет», где на запрос “Ъ” не ответили. В ГК А101 сообщили, что по этой технологии пока строят только одну школу в Новой Москве. Вице-президент GloraX Павел Гаврилов говорит, что компания готова использовать технологию, если она примет массовый характер.

Интерес к металлокаркасу со стороны стройиндустрии, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, будет вызван увеличением объемов высотного строительства, где в основном используются металлокаркасы. По данным Touch, сейчас только в Москве на долю новостроек выше 30 этажей приходится 39% от общего объема, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Кроме того, по словам господина Бурмистрова, по сравнению с монолитными конструкциями использование металлокаркаса вдвое сокращает цикл строительства. «Это справедливо в части создания конструктива объекта, но технология не влияет на сокращение сроков фасадных и отделочных работ»,— поясняет Павел Гаврилов. Более того, по его словам, отсутствие типовых проектов с использованием металлокаркаса, напротив, увеличивает сроки работ по подготовке к стройке.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что широкое применение металлокаркасов увеличит и себестоимость строительства, так как продукция металлургии внутри страны значительно зависит от мировых цен. Из-за сокращения экспорта в западные страны вследствие наложенных ЕС год назад на сталеваров РФ санкций из-за российско-украинского военного конфликта компании заинтересованы в увеличении сбыта внутри страны. Поэтому, по словам Михаила Бурмистрова, они пытаются найти дополнительные ниши, включая жилищное строительство. Активная работа в этом сегменте может стать драйвером для металлургии, соглашается Михаил Соколов. По его словам, строительство 20% жилья на металлокаркасе позволит увеличить емкость рынка стального проката в России на 1 млн тонн в год.

Александра Мерцалова, Евгений Зайнуллин