Лицензия и «Точка»

Первая банковская лицензия 2023 года может достаться ООО «Банк "Точка"», которое связано с финтех-компанией «Точка», принадлежащей в настоящее время банку непрофильных активов (БНА) «Траст». Основным направлением деятельности нового банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов компаниям малого и среднего бизнеса. В БНА надеются, что получение банковской лицензии повысит стоимость актива, по которому в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк "Точка"» и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц и на осуществление операций с драгоценными металлами. УФНС России по г. Москве 10 января уже внесло в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации банка.

Вместе с тем лицензия ООО «Банк "Точка"» будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала. Согласно закону «О банках и банковской деятельности», его минимальный размер установлен в 1 млрд руб. Впрочем, год назад при получении универсальной лицензии Еком-банком (принадлежит холдингу Ozon) его уставный капитал был сформирован в размере 3,6 млрд руб.

Данные о том, кому принадлежат доли в ООО «Банк "Точка"», в ЕГРЮЛ не раскрываются. Вместе с тем в банке «Траст», который выкупил 90% АО «Точка» у банка «ФК Открытие» в начале прошлого года (сумма сделки составила 20,9 млрд руб., согласно презентации банка «ФК Открытие»), отметили, что «заинтересованы в развитии этого актива и считаем, что получение банковской лицензии повысит его стоимость». В «Трасте» отметили, что планируют «продажу этого актива» и ведут переговоры с инвесторами, однако «в данный момент нет решений, которые мы готовы комментировать».

Финтех-компания АО «Точка» позиционирует себя как банк. Компания в основном работает с малым бизнесом, оказывая услуги по регистрации компаний, открытию счетов, организации банковского обслуживания и т. п. Работает с банком «ФК Открытие» и Киви-банком. Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2021 году ее выручка составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб.

Кроме того, CEO АО «Точка» Андрей Завадских заявил, что банковская лицензия «позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов». При этом он надеется «вернуть свое приложение в магазины приложений и восстановить в полном объеме сервисы для внешнеэкономической деятельности».

В ЦБ отмечают, что основным направлением деятельности банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса. В АО «Точка» считают, что уже в первой половине текущего года банк «Точка» сможет открывать новые счета на своей лицензии. При этом, как поясняют в компании, у клиентов, которые обслуживались в банке «ФК Открытие», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО «Банк "Точка"». Вместе с тем клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.

Ольга Шерункова, Дмитрий Ладыгин