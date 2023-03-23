«Точку» поставят авиаторы

У банка «Точка», 90% которого скоро будут проданы «Трастом», неожиданно изменился миноритарий. Ранее через Catalytic People Limited 9,9% принадлежали основателям «Точки», а теперь долю получили владельцы группы S7 — семья Филевых. По данным “Ъ”, устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка. На основную долю претендуют как минимум шесть серьезных игроков, но семья Филевых теоретически сможет получить «Точку» по установленной на торгах цене в обход конкурентов.

Информация об изменении собственника Catalytic People Limited опубликована в торговом реестре Кипра (выписка есть у “Ъ”). Компания, ранее принадлежавшая основателям банка «Точка» Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву и владеющая 9,9% акций, теперь перешла к Invest finance LLC. Последняя, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Татьяне Филевой. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев.

Владислав Филев (49,94%), его дочери Татьяна и Мария (по 25,03%) выступают собственниками S7 Group. В пресс-службе S7 подтвердили “Ъ”, что ее акционеры приобрели Catalytic People Limited, отказавшись от других комментариев. Борис Дьяков лишь подтвердил факт сделки. Цену стороны не раскрыли. «Полагаю, что в марте 2023 года 10% "Точки" стоят примерно столько же, сколько в момент продажи банком "Открытие" 90% плюс 1 акции "Трасту» за 20,9 млрд руб.— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— То есть 10% можно оценить в 2–2,3 млрд руб.».

АО «Точка» — банковская компания для работы с малым бизнесом (получила универсальную лицензию ЦБ 10 января). В марте 2022 года у «Точки» сменился основной акционер — «ФК Открытие» продала 90% акций банку «Траст». В декабре стало известно, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки».

«У нас нет документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера,— сказали “Ъ” в "Трасте".— Но даже в этом случае стратегия в отношении актива не изменится. Проведение торгов по продаже "Точки" планируется в течение 2023 года. Условия еще не определены».

Источники “Ъ” утверждают, что на 90% «Точки» уже есть минимум шесть претендентов: Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». По их словам, торги планируется провести в апреле-мае, начальная стоимость пакета будет установлена исходя из оценки 25 млрд руб. за 100% «Точки». Основной интерес для покупателей представляют «технологии банка, правильно выстроенный чат с клиентами, команда, клиентская база», говорят источники “Ъ” на рынке. «За последние пару лет "Точка" выросла примерно в 1,5 раза, сейчас у банка около 300 тыс. клиентов,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Отчасти это эффект ослабления комплаенс-контроля банка, но все равно речь идет о лояльных клиентах».

Собеседники “Ъ” утверждают, что смена миноритария может серьезно повлиять на продажу «Точки». По их данным, в уставе компании записано преимущественное право Catalytic People Limited выкупить основную долю. Таким образом, кто бы ни победил в торгах, семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене. «Право преимущественного выкупа — один из наиболее эффективных методов защиты учредителя и акционеров от недружественного поглощения, а также предотвращения корпоративных конфликтов»,— говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«С учетом того что "Точка" за прошлый год заработала 6 млрд руб. и на фоне роста ожиданий по восстановлению финансовой системы — сейчас очень удачный момент для продажи банка»,— считает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. По его словам, стартовая цена аукциона в 25 млрд руб. привлекательна для потенциальных покупателей. Если она не вырастет очень сильно, сделку можно будет окупить всего за три года, отмечает эксперт: «Фаворитами выглядят "Тинькофф" и Альфа-банк, цена может увеличиться с 22,5 млрд руб. за 90% до 30–32 млрд руб. При этом я бы не исключал господина Филева из числа потенциальных покупателей всего банка».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Айгуль Абдуллина