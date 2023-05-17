В настоящий момент розница разговаривает с Китаем

Поставки в РФ смартфонов отечественных брендов в первом квартале упали почти до нуля, следует из оценок GS Group. Сейчас российские вендоры распродают складские запасы, а число устройств на полках магазинов сокращается. Причиной, по словам участников рынка, стала острая конкуренция с китайскими брендами, удорожание логистики, а также сложности с установкой сервисов Google. Некоторые российские марки начали локализовать производство в стране. Однако партии будут предназначены не для розницы, а для госсектора, и эксперты считают именно это направление перспективным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом GS Group о поставках в Россию смартфонов по итогам первого квартала. Из него следует, что доля в общем объеме российских брендов сократилась год к году с 2% до 0,1%. При этом, по данным GS Group, в кнопочных телефонах доля российских марок, наоборот, выросла с 60% до 75%. Но сам по себе сегмент очень невелик.

Несмотря на резкую активизацию общего курса на импортозамещение после начала военных действий на Украине, снижение доли отечественных брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Как уточняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, это произошло по нескольким причинам: «Среди них, например, проигранная конкуренция во всех сегментах китайским вендорам, удорожание логистики, а также попытка отечественных производителей обойти ограничения Google в лицензировании своих сервисов из-за санкций США» (см. “Ъ” от 11 мая).

Возможно, допускает господин Сурков, российские бренды поставляются с помощью параллельного импорта, однако в магазинах нет новых моделей смартфонов Dexp, F+, Digma и других, ритейлеры просто распродают складские запасы. «Доля российских брендов сократилась из-за усиления китайских конкурентов»,— подтверждает источник “Ъ” на рынке электроники.

Сейчас наибольшую долю в денежном выражении среди смартфонов в РФ занимает сегмент флагманских устройств (дороже 50 тыс. руб.), на них приходится 40% продаж, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». «Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств»,— подчеркивает представитель ритейлера.

В «М.Видео-Эльдорадо» также подтверждают, что российские бренды занимают 60% в сегменте кнопочных телефонов. Всего в первом квартале в РФ было продано 1,1 млн таких устройств, а самыми популярными из российских брендов оказались F+ и teXet. В целом в первом квартале, по данным ритейлера, в РФ было продано 6,5 млн мобильных телефонов.

В МТС добавляют, что в первом квартале было продано вдвое меньше российских смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. В каталоге «Ситилинк» сейчас есть два отечественных бренда смартфонов — BQ и Inoi, говорят в ритейлере: «Но они представлены в единичных экземплярах, и оценивать продажи и перспективы по этим позициям было бы не совсем верно». Inoi, кроме того, еще прошлой осенью начал позиционировать себя как эстонский и формально покинул российский рынок (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года).

В F+ между тем утверждают, что «у компании достаточно товара для обеспечения бесперебойных поставок всех востребованных моделей». В апреле F+ объявила о начале выпуска смартфонов и планшетов для госсектора в Калининграде (см. “Ъ” от 17 апреля). Ведущий бренд-менеджер Digma Сергей Шевелев уточнил “Ъ”, что компания прекратила поставки смартфонов в РФ еще в 2019 году из-за высокой конкуренции, но рассматривает вариант возобновления производства в Китае.

Единственная возможность для российских брендов смартфонов вернуть долю рынка — обеспечить локализацию производства продукции в стране под госзаказ, считает господин Сурков: «Сейчас российские смартфоны производятся в Китае, а благодаря локализации вендоры смогут претендовать на участие в госзакупках, что может быть интересно на фоне курса властей на импортозамещение и усиление безопасности данных».

Тимофей Корнев