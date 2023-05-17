Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В настоящий момент розница разговаривает с Китаем

Российские смартфоны теснят на собственном рынке

Поставки в РФ смартфонов отечественных брендов в первом квартале упали почти до нуля, следует из оценок GS Group. Сейчас российские вендоры распродают складские запасы, а число устройств на полках магазинов сокращается. Причиной, по словам участников рынка, стала острая конкуренция с китайскими брендами, удорожание логистики, а также сложности с установкой сервисов Google. Некоторые российские марки начали локализовать производство в стране. Однако партии будут предназначены не для розницы, а для госсектора, и эксперты считают именно это направление перспективным.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом GS Group о поставках в Россию смартфонов по итогам первого квартала. Из него следует, что доля в общем объеме российских брендов сократилась год к году с 2% до 0,1%. При этом, по данным GS Group, в кнопочных телефонах доля российских марок, наоборот, выросла с 60% до 75%. Но сам по себе сегмент очень невелик.

Несмотря на резкую активизацию общего курса на импортозамещение после начала военных действий на Украине, снижение доли отечественных брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Как уточняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, это произошло по нескольким причинам: «Среди них, например, проигранная конкуренция во всех сегментах китайским вендорам, удорожание логистики, а также попытка отечественных производителей обойти ограничения Google в лицензировании своих сервисов из-за санкций США» (см. “Ъ” от 11 мая).

Возможно, допускает господин Сурков, российские бренды поставляются с помощью параллельного импорта, однако в магазинах нет новых моделей смартфонов Dexp, F+, Digma и других, ритейлеры просто распродают складские запасы. «Доля российских брендов сократилась из-за усиления китайских конкурентов»,— подтверждает источник “Ъ” на рынке электроники.

Сейчас наибольшую долю в денежном выражении среди смартфонов в РФ занимает сегмент флагманских устройств (дороже 50 тыс. руб.), на них приходится 40% продаж, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». «Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств»,— подчеркивает представитель ритейлера.

В «М.Видео-Эльдорадо» также подтверждают, что российские бренды занимают 60% в сегменте кнопочных телефонов. Всего в первом квартале в РФ было продано 1,1 млн таких устройств, а самыми популярными из российских брендов оказались F+ и teXet. В целом в первом квартале, по данным ритейлера, в РФ было продано 6,5 млн мобильных телефонов.

В МТС добавляют, что в первом квартале было продано вдвое меньше российских смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. В каталоге «Ситилинк» сейчас есть два отечественных бренда смартфонов — BQ и Inoi, говорят в ритейлере: «Но они представлены в единичных экземплярах, и оценивать продажи и перспективы по этим позициям было бы не совсем верно». Inoi, кроме того, еще прошлой осенью начал позиционировать себя как эстонский и формально покинул российский рынок (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года).

В F+ между тем утверждают, что «у компании достаточно товара для обеспечения бесперебойных поставок всех востребованных моделей». В апреле F+ объявила о начале выпуска смартфонов и планшетов для госсектора в Калининграде (см. “Ъ” от 17 апреля). Ведущий бренд-менеджер Digma Сергей Шевелев уточнил “Ъ”, что компания прекратила поставки смартфонов в РФ еще в 2019 году из-за высокой конкуренции, но рассматривает вариант возобновления производства в Китае.

Единственная возможность для российских брендов смартфонов вернуть долю рынка — обеспечить локализацию производства продукции в стране под госзаказ, считает господин Сурков: «Сейчас российские смартфоны производятся в Китае, а благодаря локализации вендоры смогут претендовать на участие в госзакупках, что может быть интересно на фоне курса властей на импортозамещение и усиление безопасности данных».

Тимофей Корнев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...