Интеллект на вес золота

Стоимость разработки софта и IT-систем на базе искусственного интеллекта (ИИ) за год увеличилась в России на 30–40%, а к концу 2023 года может возрасти еще на 50%, утверждают разработчики таких систем. Главными причинами они называют подорожавшее иностранное оборудование, в частности, графические процессоры Nvidia, а также дефицит кадров. Участники рынка опасаются, что при отсутствии господдержки проектов по внедрению ИИ в регионах заказчики начнут снижать инвестиции в это направление или переходить на менее безопасные решения, например, китайских вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В NtechLab (разработчик систем распознавания лиц) рассказали “Ъ”, что за последний год (с июня 2022 года по июнь 2023-го) из-за удорожания вычислительной техники и повышения зарплаты специалистам в области искусственного интеллекта стоимость разработки софта на базе ИИ в РФ увеличилась на 30–40%. На ситуацию, по мнению компании, повлияли санкции со стороны ЕС и США, запрещающие импортировать электронику в Россию, а также усилившийся дефицит кадров.

Во всем мире себестоимость разработки ПО на базе ИИ осталась на прежнем уровне, уточняют в NtechLab: «С похожими проблемами столкнулся Китай, которому ограничили поставки видеокарт Nvidia. Но у азиатских компаний есть собственные производства видеокарт, поэтому себестоимость технологий выросла меньше — на 10–15%».

По данным заместителя директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, стоимость готового софта на базе ИИ сейчас примерно на 10% выше, чем летом 2022 года: «Для разработки ПО на базе ИИ необходимы системы на графических процессорах, российских аналогов которым не существует».

Проблемы с кадрами в сфере искусственного интеллекта в отрасли начались еще весной 2022 года, когда начался массовый отъезд специалистов из России. Тогда, по данным HeadHunter, на одну вакансию в этой области было не более двух претендентов (см. “Ъ” от 11 апреля 2022 года).

За последние восемь месяцев конкуренция за специалистов в сфере ИИ усилилась, многие получили предложения от международных компаний в иностранной валюте, поэтому для удержания приходится повышать заработную плату, говорит операционный директор МТS AI Ренат Габдуллин. По его оценке, стоимость софта на базе ИИ увеличилась примерно на 25%. На цену влияют растущие затраты на специалистов, высокая стоимость последних моделей видеокарт и процессоров ввиду санкционных ограничений и, как следствие, удорожание облачных мощностей, добавляет гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

Для разработки ИИ используется оборудование Nvidia, это графические процессоры GPU, уточняет руководитель группы разработки департамента горнодобывающих решений «Рексофт» Владимир Лебедев: «Можно сказать, что производитель является монополистом, поскольку большая часть ПО разработана под их технологию. Другие игроки рынка — AMD и Intel — также выпускают GPU, однако их присутствие на рынке оборудования для задач ИИ существенно меньше». Процессоры GPU применяются для обучения нейросетей, машинного обучения, анализа больших данных, в сфере криптовалюты и майнинга, для виртуализации и облачных вычислений, 3D-графики, анимации и др., уточнил он.

Директор центра разработки Artezio (группа «Ланит») Дмитрий Паршин считает, что подорожание софта на базе ИИ продолжится из-за санкционного давления и к концу 2023 года его стоимость может увеличиться еще на 50%: «Это может привести к сокращению инвестиций в сфере ИИ и к переходу на более дешевые и менее эффективные или безопасные решения».

Для развития внутреннего рынка России за счет более активного внедрения ИИ-проектов в регионах необходима поддержка государства, считает представитель NtechLab: «Иначе российские компании не смогут конкурировать с китайскими, у которых огромный внутренний рынок и значительная поддержка экспортных проектов, от отсрочек платежей до лоббирования своих технологий на государственном уровне».

Тимофей Корнев