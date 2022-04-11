Нейросетям требуются мозги

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С наиболее острым дефицитом кадров в IT столкнулись разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ). По данным HeadHunter, на одну вакансию в этой области сейчас претендует не более двух специалистов. Бизнес уточняет, что найти разработчиков сложно было последние три года даже в ведущих технологических университетах. В вузах планируют открывать профильные кафедры. Но чтобы приблизить учебные программы к реальным задачам, нужен четкий запрос от бизнеса, который не всегда может его сформулировать, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru) о статистике вакансий и претендентов на работу в области искусственного интеллекта за период с января по март 2022 года. Для отчета компания использовала ключевые запросы по темам «нейронные сети», «искусственный интеллект», Machine Learning (методы обучения искусственного интеллекта) и Meta Language (языки программирования в области ИИ).

По данным hh.ru, конкуренция на вакансии, связанные с работой в этих областях, очень низкая: менее двух человек на место. Для сравнения: в целом в IT-сфере средний показатель — три человека на место. Это свидетельствует о дефиците ИИ-специалистов на рынке труда, отмечают аналитики hh.ru: с января по март 2022 года были созданы или обновлены только 16 тыс. резюме профильных специалистов, тогда как только в марте по специальностям IT было размещено более 200 тыс. резюме.

Собеседники “Ъ” на IT-рынке подтверждают острую нехватку кадров в области ИИ и подчеркивают, что она с каждым годом усугубляется. В качестве примера источник “Ъ” в одной из крупных компаний приводит специфику Meta Language: «Специалистов в этой области из российских вузов компании не могут нанять последние три года из-за низких компетенций».

Ситуацию на рынке ИИ в России дополнительно осложнили санкции: разработчикам ограничивают доступ к международным хранилищам данных, на которых обучаются нейросети, возникает дефицит необходимых вычислительных мощностей из-за ухода с рынка операторов облачных сервисов. Многие проекты с использованием ИИ как в госсекторе, так и в бизнесе поставлены на паузу (см. “Ъ” от 6 апреля). Кадровый голод в отрасли усугубляет и стремление части IT-специалистов покинуть страну.

Подготовка кадров в области ИИ и работы с данными важна, поскольку эти технологии сегодня используются абсолютно во всех отраслях экономики, подчеркивает ректор Университета 2035 Нина Яныкина: «Наиболее широко нейросети применяются в финтехе, медицине и образовании». Между тем вузы уделяют ИИ относительно мало внимания, для академического образования фокус на этом направлении не приоритетен, считает директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин: «Выпускников требуется дополнительно обучать в условиях современной разработки ПО, поэтому частные компании занимаются внутренним образованием специалистов в собственных лабораториях, инвестируют в обучение». Но даже при этом кадровый кризис в проектах с ИИ будет усугубляться, считает он: «Нужно приводить систему образования и учебные программы к реальным рыночным запросам».

В самих вузах утверждают, что решают проблему. Например, в МГТУ им. Н. Э. Баумана создается профильная кафедра «Технологии искусственного интеллекта», на которой планируется развивать ИИ как технологию критической инфраструктуры для государства, рассказали “Ъ” в университете: «Кроме знаний об использовании ИИ, которыми уже владеют наши выпускники, необходимо уметь создавать и настраивать "инструмент" под прикладные задачи».

Директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев считает, что решением проблемы могут стать интенсивные и ускоренные программы обучения: «Не обязательно учиться четыре-шесть лет, вполне можно получить базовые навыки за счет курсов и магистерских программ». В рамках полноценных программ обучения в МФТИ ведутся разработки в области программно-аппаратных комплексов для разговорных мультимодальных ассистентов, робототехники и беспилотного автотранспорта с элементами ИИ, отметил господин Малеев. При этом он подчеркивает необходимость четкой постановки задач со стороны бизнеса: «Не каждый работодатель может четко поставить запрос, что и сказывается на поиске специалистов».

Татьяна Исакова