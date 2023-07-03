Искусственный интеллект идет на госслужбу

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) внедряются в госсектор стран ОЭСР, но происходит это неравномерно, отмечается в опубликованном организацией докладе «Взгляд на правительство-2023». В ходе опроса, в котором участвовали 30 стран ОЭСР, выяснилось, что в 2022 году у 23 из них (77%) было хотя бы по одному проекту ИИ в таких ключевых категориях, как внутренние процессы гоуправления, предоставление госуслуг, улучшение госполитики. При этом в 10 из 30 стран подобные проекты были во всех этих трех областях.

Чаще всего проекты с использованием ИИ необходимы правительствам для улучшения внутренних процессов в госсекторе (например, для повышения их эффективности) и для проактивного оказания госуслуг — проекты в этих категориях имеют более двух третей (22) проанализированных стран ОЭСР. Только 11 правительств применяли ИИ в процессах разработки государственной политики (например, в Эстонии — для принятия решений в области экологии).

Эксперты ОЭСР отмечают важность согласования этических ценностей и принципов управления алгоритмами при использовании ИИ в госсекторе — сейчас же наблюдаются значительные различия в подходах стран к этим вопросам. Так, более половины (16 из 30) государств полагаются на формальные требования (законы или иные правовые акты), 12 стран опираются на политические инициативы (объявленные стандарты или принципы), а две страны (Латвия и Литва) вообще не используют никакие инструменты.

Как ранее сообщалось, рейтинг стран по индексу готовности правительств в 2022 году к внедрению ИИ в сфере госуслуг (его составляет британская консалтинговая компания Oxford Insights), возглавили США, Сингапур и Великобритания. Всего в рейтинге участвовала 181 страна, Россия заняла в нем 40-е место. Этот индекс рассчитывается на основе 39 показателей по 10 параметрам, характеризующим три компонента: возможности правительства, технологического сектора и наличие данных и инфраструктуры. Отметим, что в аналитическом докладе «Этика и цифра» российского Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС указывалось, что быстрее всего технологии искусственного интеллекта внедряются в госуправлении стран с высоким доверием к социальным институтам.

Венера Петрова