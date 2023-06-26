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Коммерсантъ FM
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С фрода перезвонили

Телефонные мошенники воспользовались субботними беспорядками

Телефонные мошенники воспользовались стрессовым состоянием граждан на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Одни призывали к акциям в поддержку ЧВК, другие — к переводу средств для помощи бойцам или инвестициям на фоне скачка курсов валют. В то же время в целом за день серьезного роста числа атак на абонентов крупные операторы связи не наблюдали. Собеседники “Ъ” на рынке поясняют, что звонки, в частности с территории Украины, подверглись «жесткой блокировке».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На фоне субботнего конфликта ЧВК «Вагнер» с властями РФ и сопровождавшего его широкого общественного резонанса россияне столкнулись с активизацией мошеннических телефонных звонков. Так, 24 июня в профильных Telegram-каналах стала распространяться информация о звонках якобы от лица представителей ЧВК, которые призывали граждан выходить на акции в поддержку «Вагнера» или переводить его участникам средства.

По словам директора центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павла Коваленко, усиление атак мошенников в кризисных ситуациях — обычная практика и в телефонной связи, и в интернете: «Они могут использовать события и связанные с ними эмоциональные реакции людей для сбора пожертвований под разными предлогами». С похожим всплеском мошенничеств граждане сталкивались на фоне начала военных действий на Украине прошлой весной и мобилизации в сентябре (см. “Ъ” от 21 сентября 2022 года).

Среди схем, которые использовались в субботу,— предложения вымышленных инвестиционных проектов на фоне нестабильного курса валют, добавляет Павел Коваленко. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи валют, в первую очередь доллара и евро. Утром они превышали биржевые показатели по доллару на 10−13 руб. и 12−14 руб. по евро, а курс составил 94,5−97,5 руб./$ и 104−106,4 руб./€ (см. «Ъ-Онлайн» от 24 июня).

На этот раз, утверждает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке, попытки мошенничества «были жестко пресечены». «Операторы связи заблокировали пропуск входящих вызовов с территории Украины в целом, из-за чего телефонный фрод пошел на спад уже с середины дня»,— поясняет он.

Для борьбы с мошенническими звонками власти используют единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (см. “Ъ” от 18 января).

В первом квартале она верифицировала 135 млн звонков. На прошлой неделе стало известно, что к системе начинают подключать операторов связи в ЛНР И ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях (см. “Ъ” от 23 июня).

В Роскомнадзоре “Ъ” уточнили, что «системы защиты от телефонного мошенничества работали в штатном режиме». В целях пресечения возможных терактов в Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции, в связи с чем ведомство предупреждало о возможном ограничении работы интернет-ресурсов. Однако вплоть до вечера 25 июня о серьезных сбоях в сети известно не было.

В Tele2, «Вымпелкоме» и «МегаФоне» также говорят, что сети компаний в субботу работали «в штатном режиме» и аномального всплеска мошеннических звонков не отмечалось. В то же время, уточнили в «Вымпелкоме», трафик Telegram 24 июня резко вырос, в полтора раза по сравнению с 23 июня: «Перегрузок на стыках "Билайн"—Telegram не случилось за счет наличия запаса для роста трафика. К вечеру субботы трафик мессенджера упал до среднесуточных показателей».

Собеседник “Ъ” в отрасли уточнил, что с момента начала «Марша справедливости» ЧВК «Вагнер» все сети операторов связи «были переведены в режим постоянного контроля, в случае необходимости планировалось отключать услуги мобильного интернета и другие сервисы, но этого не потребовалось». Ситуацию с мошенническими звонками, утверждает он, «удалось оперативно пресечь, поэтому их получили только отдельные абоненты».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина

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