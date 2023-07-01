Зеленский: переговоры с Россией начнутся только после выхода ВСУ на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут начаться только после того, как украинская армия выйдет на границы страны по состоянию на 1991 год. Он уточнил, что это подразумевает возвращение контроля Киева над территорией Крыма.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву. Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым»,— сообщил господин Зеленский в ходе встречи с испанским премьером Педро Санчесом в Киеве (цитата по «РБК-Украина»). По его словам, границы сторон на линии соприкосновения по состоянию на 24 февраля 2022 года — «это не наши границы».

Господин Санчес в свою очередь считает, что формат, условия и сроки проведения переговоров с РФ должны определять исключительно украинские власти. По его словам, предложенные другими государствами «мирные планы» по урегулированию конфликта «заслуживают внимания», но полностью согласиться с ними нельзя.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года. В Кремле заявили, что ничего не слышали о возможности возобновления переговорного процесса.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский заявил, что ему было бы трудно говорить с господином Путиным до вывода российских войск с территории Украины.

Что происходит после ввода российских войск на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов