Песков не знает о переговорах по Украине, которые могут пройти в июле

Кремлю не известно об официальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые могут состояться в июле. Возможность переговоров обсуждалась на международной встрече по Украине, прошедшей при участии западных дипломатов 24 июня в Копенгагене.

«Нет, Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее германский телеканал ARD сообщал, что в датской столице «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по конфликту на Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Офис президента Украины подтвердил встречу представителей G7 и глобального Юга. Во время встречи участники обсудили «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира президента Владимира Зеленского». Формула предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций. Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине, по данным ARD, могут состояться уже в июле.

МИД России объявил о выходе Украины из переговоров в мае 2022 года. В октября того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому переговоры невозможны, пока президентом РФ является Владимир Путин. В мае 2023 года господин Зеленский сообщал, что «ему было бы трудно о чем-то говорить с президентом РФ до вывода российских войск с территории Украины».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская