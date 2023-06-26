ARD: переговоры по Украине могут начаться в июле

Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине могут состояться в июле, передает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники. Его сообщение приводят порталы Tagesschau и Perild. По их данным, 24 июня в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, в том числе Германии, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Утверждается, что Запад хотел заручиться поддержкой стран БРИКС. Встреча якобы состоялись по инициативе Киева, чтобы убедить страны глобального юга в безальтернативности «украинской формулы мира». Эта формула предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский заявил, что ему было бы трудно говорить с господином Путиным до вывода российских войск с территории Украины.

На прошлой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что хотел бы провести глобальный саммит мира на Украине. Примерные сроки мероприятия он не назвал. Из-за отсутствия перспектив скорого урегулирования конфликта на Украине США и Европа пытаются повлиять на позицию стран «глобального Юга», придерживающихся нейтралитета.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер