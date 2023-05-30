Зеленский заявил, что ему было бы трудно говорить с Путиным до вывода российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин «избегал разговаривать» со ним по телефону почти два года. По словам господина Зеленского, сейчас ему было бы трудно о чем-то говорить с президентом РФ до вывода российских войск с территории Украины.

При этом Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину нечего ему сказать. «Путин прекрасно понимает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить?... Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины»,— сказал господин Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо».

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Кремль неоднократно говорил, что предпосылок для урегулирования ситуации пока нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер