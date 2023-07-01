Орбан: наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что сейчас весь мир проходит через трудные испытания. Однако, по его мнению, справиться со сложившейся ситуацией смогут только сильные народы, а слабые — погибнут. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета госслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы»,— сказал господин Орбан (перевод по ТАСС). Его выступление транслировал телеканал М1.

Обращаясь к 168 будущим студентам Национального университета госслужбы, Виктор Обран призвал их быть сильными, потому что «правосудие мало чего стоит без силы». Венгерский премьер-министр также отметил, что количество преступлений в Венгрии неуклонно сокращается, сейчас страна, «возможно, стала самой безопасной в Европе».

Власти Венгрии неоднократно критиковали ЕС за его поддержку Украины в военном конфликте с Россией. На фоне военных действий Венгрия решила увеличить расходы на оборону в 2024 году. Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева