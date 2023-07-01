Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан: наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что сейчас весь мир проходит через трудные испытания. Однако, по его мнению, справиться со сложившейся ситуацией смогут только сильные народы, а слабые — погибнут. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета госслужбы.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы»,— сказал господин Орбан (перевод по ТАСС). Его выступление транслировал телеканал М1.

Обращаясь к 168 будущим студентам Национального университета госслужбы, Виктор Обран призвал их быть сильными, потому что «правосудие мало чего стоит без силы». Венгерский премьер-министр также отметил, что количество преступлений в Венгрии неуклонно сокращается, сейчас страна, «возможно, стала самой безопасной в Европе».

Власти Венгрии неоднократно критиковали ЕС за его поддержку Украины в военном конфликте с Россией. На фоне военных действий Венгрия решила увеличить расходы на оборону в 2024 году. Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...