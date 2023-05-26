Венгрия увеличит расходы на оборону на фоне конфликта на Украине

В 2024 году расходы Венгрии на оборону вырастут почти до €3,5 млрд, что превысит 2% ВВП страны, заявил глава Минфина Михай Варга. Он связал это с необходимостью укрепления нацбезопасности на фоне конфликта на Украине.

По мнению министра, военные действия на Украине, «вероятно, не закончатся в ближайшее время и продолжатся в следующем году». Господин Варга уточнил, что средства также требуются для защиты границ от нелегальной миграции.

«Поэтому даже в такой неопределенный период нам нужен бюджет, гарантирующий физическую и экономическую безопасность страны»,— отметил Михай Варга (цитата по ТАСС).

Страны Европы запросили у Брюсселя €10 млрд компенсации за поставки оружия Украине. Венгрия выступает против очередного транша в €500 млн Киеву. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал заключить соглашение о прекращении огня, а также говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер