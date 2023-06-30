Минюст объявил иноагентом Бориса Гребенщикова

Минюст обновил список иностранных агентов. В него попали музыкант Борис Гребенщиков, журналист Андрей Караулов, издания «Бумага» и Sota.vision. Также в реестр внесены депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, зампред московского отделения «Яблока» Андрей Морев, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, журналист Алексей Горпинченко, «Англо-американская школа Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр иноагентов:

Борис Гребенщиков проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против спецоперации на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами России;

Андрей Караулов участвовал в создании материалов иноагентов, распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Получал поддержку от иностранного источника. Проживает за пределами России;

Издание «Бумага» распространяло материалы иноагентов и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях вооруженных сил Российской Федерации»;

Sota.vision распространяло материалы иностранных агентов, а также «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Выступало против спецоперации на Украине. Минюст указал, что учредитель и главный редактор издания включены в реестр иностранных агентов;

Михаил Тимонов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Распространял «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях проводимой ими политике;

Андрей Морев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Распространял «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике;

Филипп Гольдшмидт «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Выступал против спецоперации на Украине;

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