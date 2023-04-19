Чем известен Андрей Караулов

19 апреля «Ъ» стало известно, что в отношении журналиста и блогера Андрея Караулова возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Караулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Караулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Караулов Андрей Викторович родился 10 сентября 1958 года в Калининграде Московской области (ныне — Королев). В 1981 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа.

В 1982–1983 годах проходил срочную службу в театрально-армейском подразделении вооруженных сил. С 1983 по 1985 год работал в журнале «Театральная жизнь». В 1985–1991 годах возглавлял отдел юмора журнала «Огонек», один из отделов журнала «Родина» и литературный отдел «Независимой газеты».

С 1992 по 2016 год — автор и ведущий программы «Момент истины». В разные годы она выходила на телеканалах РТР, ТНТ, ТВЦ и «Пятый канал». Параллельно вел программы «Русский век» (НТВ и ТВЦ), «Национальное достояние» (ТВЦ), «Вокруг Кремля» (РЕН ТВ), «Ворованный воздух» и «Русские люди» (ТНТ). С 2011 года в качестве эксперта посещал программы «Пусть говорят» и «На самом деле» («Первый канал»).

За годы работы проиграл несколько исков о защите чести и достоинства, в том числе от бывшего вице-президента России Александра Руцкого, экс-главы Приморского края Сергея Дарькина и создателя инвестиционного холдинга «Финам» Виктора Ремши.

Был потерпевшим в деле о незаконной прослушке. По данным Следственного комитета при прокуратуре РФ, в октябре 2006 — марте 2007 года сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и ГУВД Москвы принимали заказы на ведение незаконной прослушки. В ходе расследования стало известно, что за прослушивание разговоров господина Караулова заказчики заплатили $15 тыс.

С апреля 2018-го по май 2022 года развивал собственные каналы на YouTube — «Говорит Караулов» (350 тыс. подписчиков) и «Момент истины» (389 тыс. подписчиков). В январе 2021 года видеохостинг временно заблокировал его канал после публикации видеоролика «Вся правда о лаборатории в Ухани. Беседа Андрея Караулова и профессора-китаеведа Алексея Маслова».

В конце 2022 года в отношении Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете (ч. 5 ст. 281.1 УК РФ) на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. В самом «Ростехе» тогда отметили, что «в своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности».

В марте 2023 года по аналогичной статье против журналиста возбудили новое дело — о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Господин Караулов обвинял его в вырубке лесов в Нижегородской области ради мебельного производства. По этим делам Андрей Караулов был объявлен в розыск. На тот момент он находился в Объединенных Арабских Эмиратах в ожидании операции на сердце.