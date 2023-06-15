Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии РФ. Как сообщили в судебной инстанции, поводом для штрафа стали публичные заявления музыканта, в которых он называл действия России на Украине «фашистскими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Суд признал виновным Гребенщикова Б. Б. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб.»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там добавили, что административный протокол о дискредитации вооруженных сил РФ был составлен в отношении музыканта из-за интервью израильскому «Девятому каналу», в котором он назвал действия России на Украине «фашизмом».

Музыкант долгое время живет в Лондоне. После февраля 2022 года лидер «Аквариума» в России не играл. В январе 2023 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев сообщил, что попросит Следственный комитет РФ проверить последние высказывания музыканта о военных действиях на Украине, он имел в виду интервью господина Гребенщикова израильским журналистам. Кроме того, депутат просил силовиков проверить видео, на котором основатель «Аквариума» исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать».

Александр Кислов