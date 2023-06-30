Медведев оценил реакцию Запада на мятеж Пригожина: «Не с кем вести дела»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что заявления западных политиков «о появившихся на фасаде России трещинах» в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» свидетельствуют о том, что РФ на Западе больше «не с кем вести дела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале. Свои размышления о том, что на Западе «не на ком взгляд остановить», он сопроводил цитатой из «Ревизора» Николая Гоголя: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего».

Дмитрий Медведев добавил, что сейчас в России с интересом наблюдают за ходом президентской кампании в США, где американскому народу предстоит выбрать «шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора». По его словам, интерес в России вызывают и события во Франции, где «происходят беспорядки на улицах».

24 июня ситуация с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который объявил о «марше справедливости» на Москву, урегулировалась при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как позднее сообщала его пресс-служба, а также Кремль, согласно договоренности, Евгений Пригожин уедет в Белоруссию, а в России с него снимут обвинения в призыве к вооруженному мятежу.

Вместе с тем президент России Владимир Путин говорил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» есть выбор: подписать контракт с Минобороны, оставить службу или уехать в Белоруссию. Александр Лукашенко заверил, что в стране не будет лагерей частной военной компании. При этом он надеется, что бойцы ЧВК «Вагнер» помогут с обучением белорусских военных на основе опыта спецоперации.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Александр Кислов