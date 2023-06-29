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Коммерсантъ FM
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Не рубли с плеча

Спекулянты подняли курсы ведущих мировых валют

Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года. По итогам торгов четверга курс доллара закрепился выше 87,5 руб./$, юаня — выше 12 руб./CNY. Высокий спрос в этих валютах на фоне завершения налогового периода мог быть связан с оттоком капитала и активной игрой спекулянтов. Аналитики допускают рост доллара до 90 руб./$.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Торги на Московской бирже 29 июня начались очередным резким ослаблением рубля. Уже в начале основной сессии курс доллара превысил уровень 87 руб./$, обновив максимум, установленный в утреннюю сессию понедельника. Закрылись торги на отметке 87,57 руб./$ — максимального значения с 29 марта 2022 года и на 1,2 руб. выше закрытия предыдущего дня.

Многомесячные максимумы обновили и другие валюты. Курс евро вырос за день на 80 коп., до отметки 95,1 руб./ €. Курс юаня впервые с апреля 2022 года закрылся выше 12 руб./CNY, что на 16 коп больше значений закрытия среды.

Укрепление позиций ведущих валют против рубля сопровождалось резким ростом активности инвесторов.

Объем торгов долларами с поставкой «завтра» превысил 111 млрд руб., что является третьим результатом в этом месяце. Объем торгов юанем вырос на треть и превысил 142 млрд руб., второй результат в этом месяце.

По обеим валютам пик спроса пришелся на первый час основных торгов, за который в долларе прошло 27,7 млрд руб. и в юане — 28,7 млрд руб. Источник “Ъ” в банке из первой десятки считает, что у отдельных участников рынка могли сработать маржин-коллы. «Американская валюта почти без коррекций растет с майских праздников — от 76 руб./$ до 87 руб./$. Пересидеть такой рост при наличии плеча можно только при большом запасе ликвидности, а это редкость для спекулянтов»,— отмечает он.

Кроме того, 28 июня завершился налоговый период, и российский рынок остался без внутренней поддержки в виде продажи валютный выручки экспортерами. Их отсутствие начало давить на курс рубля еще в среду, по итогам которой американская валюта подорожала на 1,3 руб.

Влияние этого фактора в целом снизилось в последние месяцы на фоне низких цен на нефть. По данным Investing.com, североморская нефть марки Brent второй месяц торгуется возле отметки $75 за баррель. «Ситуация усугубляется тем, что импорт восстановился до уровней 2020–2021 годов, а госбюджет имеет большой дефицит»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Валюта вновь стала рассматриваться как страховка от геополитических и внутриполитических рисков после событий в минувшие выходные, считают аналитики. В добавок к этому интерес к валюте сохраняется со стороны иностранных компаний, которые продают свой бизнес в России.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обращает внимание на решение ритейлера «Магнит» увеличить лимит выкупа своих акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8% (ранее планировалось выкупить только 10%). «В условиях пониженной ликвидности российского валютного рынка рубль стал более чувствительным к всплескам спроса на валюту»,— отмечает господин Васильев.

В России дорожают доллар и евро

При этом пока не просматриваются значимые изменения в ключевых фундаментальных параметрах, которые бы могли сломить тенденцию на ослабление рубля, отмечает Дмитрий Бабин. По оценке Михаила Васильева, в ближайшие дни спекулянты могут протестировать уровни 88–90 руб./$.

Более сильное укрепление могут сдержать словесные интервенции, так как в этом случае он выйдет из диапазона, обозначенного первым вице-премьером Андреем Белоусовым как комфортный для экономики. Быстрое ослабление рубля невыгодно Банку России и правительству, поясняет господин Васильев, поскольку повышает девальвационные и инфляционные ожидания.

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №116 от 30.06.2023, стр. 8

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