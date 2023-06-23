Полезные навыки набивают цену

Больше половины российских руководителей готовы доплачивать сотрудникам за полезные навыки — при этом каждый десятый готов потратить на обучение подчиненных более 100 тыс. руб., говорится в совместном исследовании сервиса по поиску персонала «Зарплата.ру» и онлайн-университета Skypro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аналитики в июне этого года опросили более 1600 глав компаний и отделов и выяснили, что 96% респондентов помогают своим работникам получать дополнительную квалификацию. Правда, только каждый 16-й готов значительно повышать им зарплату за новые знания. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Большая часть руководителей — 63% — организуют обучение для специалистов своей компании. Почти четверть оплачивают курсы и поездки на мероприятия, еще 14% выделяют бюджет на отличившегося сотрудника, который принес реальную пользу бизнесу. При этом каждый пятый опрошенный топ-менеджер готов потратить на образование подчиненных от 50 тыс. до 60 тыс. руб. Столько же руководителей способны выделить на это от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Каждый шестой согласен потратить от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., а еще 13% — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. При этом чуть больше половины опрошенных готовы повысить зарплату сотрудникам, если полученные ими знания принесут практическую пользу компании. 41% респондентов планируют увеличить вознаграждение, если новые навыки пригодятся специалисту в работе. И только 2% руководителей не тратят деньги на образовательный процесс, выяснили аналитики сервисов «Зарплата.ру» и Skypro. Среди тех, кто не против повысить зарплату сотруднику с новой квалификацией, 64% увеличат сумму от 5% до 20%. Почти четверть респондентов — от 20% до 40%. А 6% руководителей готовы к повышению от 40% и более.

При этом почти четверть опрошенных топ-менеджеров больше всего мечтают, чтобы их подчиненные умели управлять проектами. Каждый пятый руководитель отправил бы специалистов обучаться креативному и творческому мышлению и техникам, а каждый шестой считает полезными для своей команды знания в области IT-технологий. Еще 14% верят в необходимость обучаться аналитике.

Такие дополнительные навыки, действительно, ценятся больше всего, притом что компании сейчас зачастую обучают сотрудников внутри своего контура, чтобы в будущем не потерять кадры с повышенной квалификацией, отметила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Если раньше были популярны навыки soft skills, какие-то лидерские качества или развитие эмоционального интеллекта, то сейчас идет усиление именно компетенций, профессиональных умений для каждой отрасли, то есть hard skills.

В данный момент актуален упор на управление быстрыми проектами, ведь в текущих условиях непопулярно планирование на год, все работают спринтами где-то по три месяца.

Это, в частности, работа с аналитикой, особенно в отрасли маркетинга, работа с базами данных, обработка информации. Между тем раньше, допустим, сотрудники, заканчивая MBA, могли рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 30-40%. Сейчас я не вижу тенденции, что, получая образование, ты можешь на это претендовать.

Вместе с тем очень многие госкорпорации, крупный бизнес организует образовательные программы в зависимости от отрасли и развивает своих сотрудников. Спрос на функциональность, расширение компетенций по горизонтали и дает как раз увеличение зарплат процентов на 20-30».

В свою очередь, московские власти в апреле 2023 года пообещали возместить бизнесу расходы на обучение сотрудников. Мэр столицы Сергей Собянин тогда заявил, что компании и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на субсидии в размере до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. руб. на человека в год и 10 млн руб. на само предприятие.

Кроме того, программа коснулась только определенных направлений обучения. Среди них — информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг. Причем речь шла как о повышении квалификации, так и о переподготовке. Правда, прием заявок на такую программу закончился еще в середине июня.

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Владимир Расулов