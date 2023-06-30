МВД Франции потребовало ограничить движение автобусов на фоне протестов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от региональных властей по всей стране приостановить движение автобусов и трамваев после 21:00 (22:00 мск) до утра. Решение принято для безопасности граждан на фоне массовых протестов.

Как передает BFM, мера будет действовать до дальнейшего уведомления. Кроме того, глава МВД распорядился запретить продажу и транспортировку фейерверков, канистр с бензином, легковоспламеняющихся и химических продуктов.

Протесты во Франции начались 27 июня. В тот день полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля. По версии правоохранительных органов, тот отказался выполнять требования полиции. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве.

Французские власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских, 5 тыс. из которых находятся в Париже. Прошлой ночью задержали более 660 человек, около 250 полицейских ранены. Как сообщает BFM, накануне в Париже протестующие подожгли шесть автобусов и трамвай, а также забросали общественный транспорт камнями.

Подробнее о беспорядках во Франции — в материале «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Лусине Баласян